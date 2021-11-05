聖誕倒數月曆2021｜Charlotte Tilbury禮盒當首飾櫃　齊12款皇牌

【聖誕倒數月曆2021】每年聖誕倒數月曆出爐，都令人萬分期待，各品牌都會設計不同美妝月曆盒，用作裝飾之餘，也齊集品牌皇牌產品。Charlotte Tilbury是次推出「魔法星光寶盒 」聖誕倒數月曆，含品牌美妝和護膚所有經典產品，閃鑽抽屜設計，可當首飾箱，十分實用！



聖誕倒數月曆2021｜Charlotte Tilbury是次推出「魔法星光寶盒 」聖誕倒數月曆，含品牌美妝和護膚所有經典產品。（麥超億攝）

Charlotte Tilbury「魔法星光寶盒 」：12件皇牌產品 可當首飾箱？

Charlotte Tilbury今年推出一系列節日限定套裝，當中最觸目的一定是魔法星光寶盒，套裝以奢華閃金色抽屜設計，12格小櫃各藏驚喜，都是品牌的美妝及護膚皇牌產品。當中可用作修容的光影筆、粉紅眼影筆與乾燥玫瑰紅唇膏都是貨裝容量，絕不欺場。記者特別欣賞「懶人恩物」粉紅眼影筆，一筆畫在眼皮上，再以手指暈開，便可輕鬆完成派對眼影妝。

雖然Charlotte Tilbury「魔法星光寶盒 」其他產品包括皇牌Magic Cream，滋潤度十足，且有效亮白、深層清潔黏土面膜、能量精華等等護膚產品；在美妝方面，聖誕倒數月曆也包含了眼線筆、睫毛液、唇線筆、亮肌底霜與定妝噴霧。雖是旅行裝，但也容量不少，作為「Staycation Kit」，十分方便。

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另外，Charlotte Tilbury閃鑽盒有別於一般聖誕倒數月曆禮盒的大而無當；Charlotte Tilbury的星鑽抽屜設計，即使聖誕過後，也可留作首飾盒，收納飾物或化妝品。聖誕倒數月曆現已開始發售，可於官方網站或其專櫃與限定店購買。

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