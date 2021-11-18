心理測驗｜自小十八般武藝俱全　憑實力說話的你最終能贏得甚麼？

才華大概不是簡單地說有什麼才藝特長，而是應該德智體美的全面發展。這樣才華橫溢的你隨著時間的增長，也更能凸顯個人的人格魅力。在這個多姿多彩的世界，每個人擁有的優勢都不一樣。



有些人可以刷臉吃飯，有些人則是依靠才華生存。那麼，你的才華能為你贏得什麼呢？來測一測吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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答案解析：

A. 才華為你贏得他人的信任。你屬於那種人不可貌相類型的人，外表上看老實巴交沒啥特點，其實你內心善良，做事靠譜，對藝術也極富鑑賞力。加上你對生活充滿著熱情，總能給人帶來溫暖，這就讓人不自覺的想要靠近你信任你。

B. 才華為你贏得他人的關注。你在文學方面有著無與倫比的天賦，文字世界裏的你桀驁不羈，敢說敢寫。加上你不在意世俗規定，一心只想把自己所見所聞、所思所想化為文字表達出去，這便引來了不少人對你的關注。

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C. 才華為你贏得了自信。你喜歡吸收各種各樣的知識，然後把知識變現成自己的觀點和見解。豐富的知識儲備不僅讓你不懼困難，而且讓你更加堅定自信，更加認可自我能力。即變面對外界的質疑，你也總能有理有據地進行回擊，讓他人信服你的想法。

D. 才華為你贏得了他人的稱讚。從小你就被家人培養學習各種各樣的才藝，雖然辛苦，卻也練就了你不拋棄不放棄的精神。憑藉著自己的多才多藝，讓你贏得了同齡人羨慕的目光，努力堅持自己喜歡的事情，盡最大努力去做好，別人的稱讚就是對你最好的認可。

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