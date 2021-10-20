你是高敏感型人嗎？神經質 、不合群但擁超強腦轉數屬天生藝術家

享受獨處，容易產生罪惡感和受到驚嚇，且時常對細微噪音和氣味感到焦慮，並曾為他人眼中的小事深受打擊，而當你提出心中想法時，其他人會說是你「想太多」，還要你別總是鑽牛角尖。你開始被他們的話語影響，糾結是不是真的自己想太多，造成他人的困擾？



高敏感不是缺陷

經外在環境刺激所引起的不適感，容易使「高敏感型人（Highly Sensitive Person, HSP）」將不舒服的感覺放大，待在刺激的環境中會很想逃離，或因而對即將要應付的事情感到煩躁，甚至是習慣性自責。若你也經常有以上的感受，可別覺得自己怎麼什麼事情都做不好，因為高度敏感從來都不是缺陷，亦不是在無理取鬧。同樣身為「高敏感型人」的丹麥心理治療師 Ilse Sand，在接受專業訓練和心理療法後，理解自己的性格其實並不奇怪，並整理出高敏感族群該如何調適心態，對外溝通的方法。

「敏感者普遍自我評價偏低，是因為他們自小成長在一個與原本個性迥異的文化──活潑外向才會被讚賞的偏見裡。」沒錯，當今的社會普遍較接受活潑外向的人，似乎正向能量才是主流，負面情緒猶如萬惡之源，因此比常人更容易感到焦慮的高敏感型人，就會被貼上「神經質」、「玻璃心」的標籤。然而事實上，高敏感型人富有想像力，能察覺到事物最細微的重點，只是大腦運轉的比較快，所以腦中的記憶體比其他人還更快裝滿，也就更輕易受到過度的刺激。舉例來說，高敏感型人在社交場合時，可能會對人們一來一往的言論感到心煩意亂，會想馬上離開現場，給自己喘息的空間。

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找到自我的可能性

這種因不自在而逃離的情況，難免被他人視為不合群，因此使大多高敏感人希望自己可以「正常」一點，像別人一樣愉快交談，好好地在聚會待到最後一刻。Ilse Sand 以自身經驗來鼓勵大家，高敏感並不是需要被矯正的錯誤，而是應該享受自己獨有的能力，真正地做自己。「高敏感族比一般人更能感受到更大的幸福感。當他們欣賞到精緻的藝術品，聽見悅耳的音樂、蟲鳴鳥叫，或是聞到花朵的清香，品嚐美味的食物，接觸到大自然的偉大時，吸收到愉悅的刺激會讓他們的心情飛揚起來。」她認為這是因為所有的刺激，都會滲透至高敏感人內心深處，所以與其成為大眾認可的模樣，不如將注意力著重在自己的優點和可能性上。

優先善待自己

其實許多藝術家都是高敏感一族，他們心思細膩，眼光別緻，能夠發展天馬行空的創造力。要知道，過度敏感不一定只會帶來限制，也可能為你開啟新的面向。所以對於高敏感族群來說，打造個人的舒適圈，讓內心平穩安定可是相當重要。除此之外，肯定自己的獨特性，並時常提醒自己要更加善待自己，勇敢拒絕你認為不合理的要求，別總是把他人的需求擺第一。至於如果要參加可能會負荷不了的社交場合，建議可以事先說好預計離開的時間，那麼也就無需在事後感到後悔了。

不妨試著對自己仁慈一些，並練習與自我和解，是時候該放鬆自己的身心靈了。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】