月經｜6個經期迷思一次解答　經血鮮紅色才健康、打疫苗會失調？

是女孩的身體構造，就必須接受子宮每個月反覆的月經週期，月經限制了女生？還是賦予女性更特殊的天賦？每個月來來去去的月經，經量很重要嗎？經痛正常嗎？什麼樣的顏色才是正常？



亞洲女性多半從初經開始，就被婆媽級的長輩，灌輸一些「我是為你好」的不友善框架，這些傳統、非科學的月經理論，要聽還是不聽？婦產科主治醫師烏恩慈，在網路上以Dr.WUWU烏烏醫師名號（著有「無框身體」）受到歡迎，她主張女生應該破除性別與生育迷思，好好愛自己。她說：「月經期間無須有太多限制，很多都是無稽之談。」

關於月經，女生們往往要上網搜尋答案消除疑慮。經血鮮紅色、量多才健康？疫苗引致月經失調？以下為你整合各種月經迷思的解答，不用再一頭霧水了～（按圖率先看）▼▼▼

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月經到底從哪來？

月經在人體的設計，就是為了生育而來。月經不單純只是子宮流血出來而已，而是從大腦、卵巢到子宮共組出一系列週期性的變化。某些宗教，甚至傳統觀念認為月事不潔淨，烏烏醫師說：「我曾在急診室處理過一個子宮肌瘤大出血的女生，止不住地（流）血延伸到女生的褲子以及我的手，女生連忙跟我道歉，我回她說，經血又不髒，就是身體的血呀！這句話安撫了她。」

簡單來說，每個月的經血都是新鮮產製，子宮內膜為了生育而增厚，一旦沒有受孕，黃體素和雌激素下降，便會剝落變成經血。經血是子宮內膜血管破裂後的血球組織，烏烏醫師說：「可以把她想像成是內膜有傷口流血了，子宮產生了收縮作用，讓經血流出來。她不是毒素、髒東西，更不是排的量越多，身體就越好喔。」

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經血量決定身體好壞？接種疫苗引致月經失調？

一般說來，每個女生每個月經血的量平均是80ml，量的多寡要看每個月內膜增長的厚薄度而定。厚度越厚，供應的血管越旺盛，經血就會比較多。並不是你是量多型，就每個月經血量就恆常地多。如果你長期疲勞、壓力大或因為時差造成雌激素分泌濃度低，促使內膜變薄，就有可能使經血變少。

最近這幾個月大家陸續開始接種新冠肺炎疫苗，很多人都會有：月經期間適合打疫苗？打了疫苗會影響當月的月經狀況嗎？國內外的確出現打完疫苗發現月經遲到好幾個星期，或是提前來的情況，也有女性打完針後經血爆量、經痛嚴重或是月經提前結束。烏烏醫師說：「疫苗和月經一樣，都是屬於免疫發炎反應，子宮內膜本身含有免疫細胞，因此施打疫苗產生的發炎反應會讓內膜的免疫細胞產生反應剝落，造成經血量變多或是非經期出血。甚至，還有出現過更年期停經後又出血的狀況。」

另外，月經週期有正常規律與否，其實與每個人所承受的壓力指數息息相關。壓力越大、體內賀爾蒙就越會發生改變，接下來便會響排卵的規律性，讓月經提早或延後。也有很多人受到疫苗注射後出現不良反應的報導影響甚大，自然而然也會造成月經週期的異常。所以，量多量少，月經週期從3天到10天都是正常的。而且月經期間不會因為失血過多造成貧血，人體會自我調節血紅素的平衡，不需要因為月經期間流失血而大量補充鐵劑。

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咖啡色的經血，是上個月沒排乾淨？

有人在追求每個月都是鮮艷大紅色的經血嗎？每個月的經血顏色和血液裡的含氧量有關，動脈血顏色比較深、靜脈血液比較鮮，每次經血顏色取決破裂血管裡動靜脈的比例，和身體的健康無關。烏烏醫師說：「血液裡也有豐富的鐵質，如果當內膜薄、量少、因為子宮收縮較緩造成流速慢，自然會在體內氧化，讓經血顏色變深、變暗沉，這跟健不健康無關。」另外，也有很多人會有月經的第一天以及結束前，經血顏色深，認為是因為上個月沒流乾淨而積壓的經血。這更是無稽之談，就是因為流速慢造成經血氧化了，絕對不可能是上個月殘留的經血，就像身體的瘀青一樣，「身體內的血液會被身體自然吸收，不可能放到下個月才流出來。」烏烏醫師說。這全部都跟內膜剝落的速度有關，速度越慢，血液就氧化甚至變成黑褐色。

除了在意經血的顏色之外，也有人擔心當月流出來的竟是血塊，血塊看起來也是挺嚇人的，甚至有人認為排出血塊，就代表是氣虛，需要開始進行身體的大補。就婦產科醫師的觀點來看，這也大可不必，因為這只是血小板正在發揮正常的凝結功能罷了。當內膜壁剝落時，如果子宮收縮比較慢，經血就會在子宮腔內凝集成塊、變得黏稠而不容易排出。等到收縮一開始時，就會一次性排出。烏烏醫師說：「也常有人問我為什麼運動之後，經血反而會大量流出，那也是因為運動帶動了比較大的宮收縮效果，所以經血大量釋出。這都是因果關係。所以不是說月經期間不能運動，要不然會造成血崩，主要是因為運動造成的子宮收縮的緣故。」了解過月經怎麼來以及月經期間的狀況後，月事期間有許多看似不能做的禁忌，就能被輕鬆看待。

月經期間，需要好好養生保健嗎？身體健康是一個要需要長時間去維持的功課，不是因為月經期間才要好好保養。女生大約在12歲開始來初經，一直到50歲左右開始進入更年期，扣除這將近40年的時間，還有許多其他時間是沒有月經的狀況。以現在醫學發達，女性平均可以活到80歲來說，停經之後還有30年的時光，養生保健，不應只是在意月經這個週期上。月經週期免疫力的確會下降，要如何對待，最好的方法就是順應自己身體的訊號。烏烏醫師說：「我是覺得月經週期最不適合的就是性行為，其他，就是聽聽身體的聲音。」

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吃冰會讓經血減少及加劇經痛

至於女生最在意的「到底經期能不能吃冰」問題，這在婦產科醫師來看，也是一點關係都沒有。喝冰水不會傷子宮，但喝冰水的確可能會讓經痛更痛，那是因為熱脹冷縮的原理，冰水造成血管、肌肉短時間收縮而成。有的人認為喝冰水會讓經血流在子宮內排不出來變成肌瘤，也是胡扯。冰水只會讓血管暫時收縮，排血速度比較慢，絕對不會令經血留在身體內。至於經痛呢？就是一個正常的生理現象，當身體處於經期時，身體會同時分泌「前列腺素」的賀爾蒙，這個賀爾蒙會刺激子宮收縮，排出經血引發疼痛。當子宮收縮的腔內壓力大於血壓時，會使血液流不進去子宮，便造成子宮短暫的缺血性疼痛。疼痛因人而異，月經期間能做什麼、不能做什麼，就看自己身體的感受。

衛生巾好，還是棉條較佳？

香港大部分女生也使用衛生巾，不過，衛生巾最怕的就是造成外陰部黴菌感染。黴菌感染的原因是陰道的好菌叢消失了，或者是悶熱的天氣和穿著讓黴菌滋生。經期時間，婦產科醫師建議不造成悶熱很重要，「很多女生喜歡在月事期間穿那種高腰的生理褲，底褲都是密不通風的塑膠材質，雖然可以防止外漏，但根本不透氣。女生誰沒有過經血沾到褲子的經驗，這一點兒也不糗，不用覺得不好意思。」烏烏醫師說。她自己則是大力推薦使用衛生棉條，雖然之前也是因為心理畏懼，覺得用棉條會痛，後來一試成主顧，她說：「其實陰道內壁並沒有感覺神經，只要正確使用根本完全不會有異物感，只是棉條新手要注意，因為陰道角度的關係，放置棉條時要採取坐姿，才不會卡在陰道口進不去。當然，用過棉條的人一定都是回不去衛生巾，記住，要避免因為太無感而忘記更換，或是放置太久產生感染。」

既然月經要與你共處幾十年，當然，沒有她的日子你也要過上好幾十年，與她好好共處，不需要每個月為她大驚小怪、疑神疑鬼，脫離女性特殊的身體框框。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：咖啡色的月經表示沒流乾淨？經量越多身體越健康？月經來了運動會血崩？關於女孩該有的正確月經知識！】