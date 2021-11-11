平凡女生逆襲成摩納哥王妃！28歲越法混血兒刻苦半工讀擄獲王子心

撰文：女人我最大
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90後女孩Marie Hoa Chevallier今年僅28歲，卻已是摩納哥的新貴王妃！越南與法國混血兒Marie Chevallier，從為湊學費拚命打工的平凡女孩，到與摩納哥王子在大學時期相識相戀，並於2019年步入禮堂，勵志的故事令人忍不住好奇，Marie Chevallier究竟如何擄獲王子的心？

「半工半讀」越南妹逆襲成「摩納哥新貴王妃」

摩納哥新貴王妃Marie Chevallier，自幼生長在單親家庭，沒有富裕的背景，但卻是個不放棄夢想一面讀書，一面打工賺取學費的半工半讀打工妹。

Marie Chevallier沒有華麗的背景，但不怕吃苦勤奮地半工讀，獨立自主個性令王子著迷（點擊放大觀看）▼▼▼

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Marie Chevallier的爸爸來自法國、媽媽則為越南裔，因父親早逝，想為母親分擔家計壓力的Marie Chevallier學生時期便四處打工，從收銀員、售票員到教法文，Marie Chevallier從不怕吃苦，也許，Marie Chevallier也萬萬沒想到，正是這份與眾不同的特質，未來竟讓摩納哥王子深深著迷。

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沒有顯赫家世！Marie Chevallier與摩納哥王子愛情長跑7年

考上歐洲知識經濟與管理學院（或稱SKEMA商學院）的Marie Chevallier，與摩納哥王子的愛情故事也隨之展開了～摩納哥王子在接受外媒採訪時表示，同為在校學生，卻足足拖磨了六個月，才鼓起勇氣上前與愛慕許久的Marie Chevallier搭話！

墜入愛河的兩人，後來又一起到美國西卡羅萊納大學（Western Carolina University）留學深造。畢業後，這對愛情長跑7年的愛侶，於2019年結婚，留在摩納哥生活。

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渾身散發新時代女性態度！「摩納哥新貴王妃」令王子著迷多年

摩納哥王子表示：「Marie和我是特質非常不同的人，但很奇妙的，我們非常投合。即使相隔萬里，我們也總是思念著對方。」Marie Chevallier也許不符合傳統對精緻臉蛋、出生高貴「公主」的框架，渾身卻散發著一份屬於新時代女性的態度，令人著迷也敬佩。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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