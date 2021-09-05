微性感穿搭｜梨形、蘋果身型怎揚長避短？3大原則輕鬆駕馭小背心

隨著疫情放緩，雖然還是要盡量好好待在家，但相信依然不阻女生們夏天想穿清涼小背心的決心！小背心總是讓人害怕身上的肉肉無所遁形，其實只要依照自身身型選對適合的款式、配上凸顯自己優點的單品，穿背心出門簡直輕易如吃一塊小蛋糕！



蘋果型

蘋果型身材主要是肩膀、胸部處比較圓潤豐滿，而下肢纖細的身材體型，這類的人適合寬肩款式的背心，布料遮住的部分比較多，有些甚至有輕微墊肩的款式能讓上身看起來更加挺拔立體。如果真的很在意的話還是可以選擇內搭 T 恤或是外罩小外套來達到修飾效果，下半身可以穿凸顯纖細美腿的短裙、小喇叭褲一類單品，好好展現自己的優點。

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梨形

梨形身材與蘋果身材相反，是肩膀、上身處比較骨感，而在臀部、大腿處比較容易長肉的身材。這時候細肩帶、削肩款的背心就非常適合梨形身材的你們，可以好好地展現優美的頸部線條跟精緻的肩膀與鎖骨，非常顯瘦。而下半身只要用寬型褲、裙來遮擋不滿意的部分，最好還能選用高腰的下身，重點顯示出身體最細的地方，看起來不僅苗條還很有曲線。

長方型

長方形身材最大的特點是沒有什麼曲線，容易看起來像把衣服套在洗衫板上，不過也不用擔心，選擇波浪花邊多、不貼身、布料輕薄或飄逸的款式就可以很好的解決問題。比較有稜角的肩膀同樣能夠撐起寬肩或細肩帶並凸顯脖頸線條，而飄逸的布料可以增加柔和感，中和僵硬的線條。

Dappei 結語：

只要了解自己的身材類型，你也可以很輕易地找出適合自己的背心款式與穿搭方法，你可以洗完澡對著鏡子觀察一下自己肩膀、腰圍與臀部的寬度關係來分辨自己的類型，不過搭編還是要在這邊提醒一句，雖然疫情放緩，大家還是要做好防疫，不要鬆懈。



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原文：女生夏天穿搭降溫單品「背心」，蘋果型、梨形身材這樣挑選，隱惡揚善不怕肉肉橫行！

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