顯瘦膝上靴怎樣選？長度、材質、款式3個重點打造逆天長腿

天氣一冷就想穿靴子，在屬於各種美靴季節的秋冬，妞妞們是不是開始心動想入手一雙長腿神器「膝上靴」了呢？當然，膝上靴絕對不是隨便買隨便穿就能讓腿無限長，這次妞編輯準備了3個膝上靴挑選重點，只要鎖定「長度、材質、款式」，就能輕鬆穿出逆天大長腿！



苦等多時，終於步入冬季。是否已急不及待想將購物車裡的膝上靴買回家？且慢！先看看以下3個挑選秘笈再入手也不遲。（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 5

長度：不超過膝蓋以上10公分

膝上靴顧名思義就是要在膝蓋以上，但並不是只要膝蓋以上的靴子款款都好，穿上都能讓你的腿有修長的效果，通常亞洲女生的身形都比較嬌小，所以像Kendall Jenner腳上穿的那雙超長膝上靴就是嬌小妞妞們要避開的對象；可以試著參考身高嬌小的Ariana，選擇不超過膝上10公分的長靴，以及貼腿的款式，露出剛剛好的大腿肌膚，那一節露出來的大腿才是大長腿的關鍵區域喔！

款式：貼腿、貼腿、還是貼腿！

為什麼很多膝上靴都會強調「貼腿、不下滑」，那就是因為整雙靴子越貼腿，包覆性越好，不僅不會增加腿的寬度，還能把肉肉都包緊，就連身高180的泰勒絲，穿上寬鬆的靴款還是讓腿看來粗粗的，反觀全黑的貼腿長靴，儘管露出的大腿區域還比另一款少了許多，腿看來卻又細又長，所以妞妞們，貼腿真的很重要啊！

材質：亮面漆皮真的母湯

基本上漆皮就是一個比較難駕馭的皮革種類，尤其是大面積的使用在靴款上，因為這種亮面的材質很容易會有放大、擴張的效果，如果再配上鬆垮的靴型設計，穿起來很容易會有腿很臃腫的效果，妞編輯建議可以選擇霧面的皮革或是麂皮的材質，不僅在貼合度上會更貼近肌膚，也不容易會有顯腿粗的問題喔。

相關文章：新鞋刮腳｜穿新鞋腳跟甩皮流血6招化解 秘訣只需一支湯匙＋風筒（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 8

相關文章：穿高跟鞋不再痛苦！6大秘訣讓你輕鬆駕馭：想像走直線、拱起腳（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：

蘿蔔腿、嬌小女千萬別嘗試！秋冬爆款西部靴不是人人都能穿，長版洋裝也易NG！

鎖定寬大、短版、皮革還有抹茶色！入秋學韓妞「西裝外套」時髦穿，只挑這4重點！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】