微胖女生顯瘦穿搭　百褶裙、闊褲、小洋裝打造微辣酷甜等6種風格

在刻板印象裡，瘦似乎和美已經劃上等號？微胖、肉感的女生千萬別氣餒，只要有自信、穿搭得體吸睛，一樣可以成為桃花吸引器！快從韓國微胖女生 Habi 的穿搭中找靈感，跟著 162 cm、65 kg 的她一起穿出自信的迷人魅力！



棉花糖女孩再不用怕身材會被人取笑了~學懂以下6招穿搭術，肉肉的你也一樣可以抓緊夏天的尾巴穿出自信！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 浪漫派

One Piece 洋裝、針織單品

One Piece 的洋裝不僅能幫你大範圍的遮肉，還可以很有效地修飾身型，也是懶人必備的單品之一！可以挑選碎花圖案的洋裝增添仙氣浪漫感，若害怕碎花單品會顯老，不妨選擇小圖案的碎花，不會過於浮誇也能有減齡效果！忽冷忽熱的時候，可以加件針織外套，針織也是浪漫派不可或缺的單品，搭編在這推薦短版針織，長短相互混搭能夠讓整體更有層次感！

2. 溫柔鹽系

直筒長裙、寬褲、溫柔色系

H 型剪裁的直筒長裙可以拉長整體視覺比例，上身可以挑選短版的上衣做搭配，讓你顯高又顯瘦！若不想穿裙子，也可以選擇寬褲，想走溫柔系的朋友，在褲款方面不妨挑選西裝材質、壓褶紋的寬褲，夏天的話則可以挑選棉麻材質，比起一般的丹寧款式能夠更顯溫柔氣質。顏色部分推薦米灰色、大地色、杏色等等較顯氣質的溫柔色系，整體的色系建議不要多於三種顏色，才不會讓人感到視覺疲勞，一起當個好感 100 的鹽系女子！

3. 酷甜感

皮衣、襯衫洋裝、百褶短裙

皮衣絕對是「酷」的代表單品，也能瞬間展現時髦氣場！若怕穿上皮衣太過硬派，內裡可以搭配白襯衫洋裝，讓整體穿搭打造酷帥感又不失甜美，也可以選擇 One Tone 的搭配，同色系穿搭是懶人必備技巧。

想走酷甜感又不想穿全黑的搭黨可以挑選率性的海軍藍，比較不會給人有壓力的距離感。Habi 選用海軍藍的西裝外套 + 百褶短裙，百褶裙是近年來的穿搭大勢，也不再侷限於以往乖巧的穿搭，微胖女孩如果怕露腿，可以搭配長靴，讓腿看起來更筆直，最後配上杏色髮帶，在率性之餘更增添了幾分甜美！

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4. 俏皮 Boyish

T-Shirt 、背心、老帽、寬褲

相信 Boyish style 是許多朋友很喜愛的穿搭，微胖女生當然也可以駕馭！最基本的公式就是 T-shirt + 寬褲，想讓比例更好的話可以將上衣紮進褲子，打造 3 : 7 的修身比例。寬褲的好相信不必多說，梨型、假跨寬、臀寬都可以用寬褲修飾！背心疊穿也是近幾年的大宗，若覺得 T-shirt + 寬褲太單調，可以加件背心，營造層次感，配上老帽，完美的呈現 Boyish 的俏皮男孩感，讓簡單的穿搭更加時髦。

5. 微辛小辣

針織、細肩背心、短版

當天氣回暖，女生們開始展現身材時，微胖女生也千萬不要覺得自己不行，沒有穿搭不能解決的事！展現微辛感可以選擇細肩背心、短裙、短版的單品，不想露手臂可以外搭薄針織外套，若隱若現營造微辣氣息。也可以穿褲裝，上身著用短版，上短下長的搭配讓整體的視覺更加修長。

微胖女生不妨大方展現自信，把握微辛穿搭要點，露出一點肩膀、腰部、腿部，若有似無的感覺反而可以讓人驚呼：「哇，好辣！」

6. 簡約休閒

西裝外套、喇叭褲、傘裙

四季都不退流行，能正式也能休閒的西裝外套絕對是必收單品！可以挑選有墊肩的款式，讓身型的比例縮小，也能撐起整體的穿搭。下身除了西裝褲、寬褲外，可以試試喇叭褲，顯瘦又能立馬擁有大長腿！

Habi 選用九分的丹寧微喇叭褲，微露腳踝可以更顯腿長！A 字版型的傘裙能夠隱藏臀部及腿部，梨型也可以輕鬆修飾。Habi 選用棉麻材質的襯衫做搭配，除了非常適合春夏外，比起一般襯衫更不會顯得臃腫，也讓簡單的穿搭更加吸睛！

Dappei 結語：

很多女生都會追求苗條、纖細的身材、迎合大眾審美，但搭編覺得，不管是什麼身型，只要穿搭合宜、有自信，一樣可以桃花滿滿，絕對要相信自己就是最美最棒的呀！



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