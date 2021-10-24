心理測驗｜在社會生存要戴上面具？8條問題測你內心是純潔或複雜

現在的人都比較複雜，會戴著一層層面具生活。有些人會把自己偽裝成天真無邪實則內心陰暗的人，也有些人怕被欺負偽裝成凶神惡煞而內心是像小白兔一樣膽小的人。總之，千人就有千面，你的內心又是什麼樣的呢？來測一測吧！



面對不同人，我們很自然會有不同面貌和相處方式，但日子久了不免有迷失自己的時刻。你能分辨自己的心思是純潔還是複雜嗎？（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

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問題1. 你一直都想自己創業嗎？

是的→去問題2 不是→去問題3

問題2. 你是個很會討人喜歡的人嗎？

是的→去問題3 不是→去問題4

問題3. 你覺得自己是個文藝青年嗎？

是的→去問題4 不是→去問題5

問題4. 你是個比較冷淡的人嗎？

是的→去問題5 不是→去問題6

問題5. 你會主動去找別人聊天嗎？

會→去問題6 不會→去問題7

問題6. 你會質疑別人為什麼對你這麼好嗎？

會→ A 不會→去問題7

問題7. 看到別人倒霉，你會幸災樂禍嗎？

會→ B 不會→去問題8

問題8. 和別人談話你都會看著對方眼睛嗎？

會→ C 不會→ D

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【心理測驗結果】

A. 你只是表面上純潔而已

在你看來，很多人和自己都不過是一面之緣，深交的人不多。對於這些人來說，你會選擇給自己維持一個好形象，爭取給別人留下好印象，畢竟誰也不知道某個人會不會給自己帶來幫助。所以你會維持好表面的純潔人設，內心複雜不複雜你根本就不在意。

B. 你內心變得越來越陰暗

也許是在社會這個大染缸呆久了，生活工作的壓力也越來越大，你早已變得消極，看見別人比你更慘，心理有種莫名的痛快感，好像如此你就能輕鬆一點。雖然沒了以前的單純，但是你也只是在內心暗爽，並不會做出什麼過份的事情來。

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C. 你內心還是比較純潔的

你想事情做事情都是比較單純的，心思簡單明了，不會夾雜著小心機。雖然有時候會被朋友玩弄，但都是些無傷大雅的玩笑。如此純潔的你在朋友眼裡簡直像國寶一樣，內心不會有雜質，這樣單純的你生活肯定比較穩定無憂。

D. 你內心有點點複雜

在你看來誰也不是聖人，做不到出淤泥而不染是很正常的事，相反你覺得內心有點複雜的人還更能適應社會節奏。而且，你複雜就複雜得明明白白，不屑於在背後做小動作，自己怎樣就是怎樣，不如做個真小人來得自在。

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