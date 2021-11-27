心理測驗｜渴望愛情卻長期單身？即測想脫單的你欠缺緣分還是勇氣

每個人都有自己的性格，每個人的緣分也不一樣，現在你還沒有談戀愛不是因為你不夠好，也可能是緣分還沒到的原因。人無完美，想知道你離脫單還缺點什麼嗎？快來測一測吧！



是月老在偷懶、自己不夠主動還是好對象仍未出現，令你維持「單身貴族」的身份？（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

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【心理測驗結果】

A. 你離脫單還缺點緣分

造成單身的原因有很多，而你離脫單就是缺了一點緣分。當兩個人的緣分還沒有到的時候，不管你怎麼想談戀愛都可能不會成功。當你的緣分到了，你脫單的速度還是很快的。現在你要做的，就是靜心等待愛神丘比特的來臨！

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B. 你離脫單還缺點主動

一個人的生活雖然很自由，但是有時候還是會感覺到一絲絲的孤獨。在喜歡的人面前你還是有一點羞澀的，你會默默記下對方的喜好，但是你就是缺少一點主動，缺少一些勇氣。

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C. 你離脫單還缺點「資本」

你不能接受自己只有愛情沒有麵包，所以你目前還不會花很多心思在談戀愛上，而且你還在打拼自己的事業。你想要給未來的另一半一個比較好的生活，所以你現在還處於積累財富的階段。但是你要記住，財富並不是你脫單最重要的條件，兩個人一起朝著目標奮鬥也是很幸福的。

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D. 你離脫單還缺點堅持

你是一個外貌主義者，所以你很容易被別人的顏值吸引到。你會主動追求你喜歡的人，但很多時候也是三分鐘熱度，一旦沒有得到別人的回覆你就會放棄。可能別人就是看透了你的三分鐘熱度才會想考驗一下你，或許你再堅持一下就能脫單了！

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