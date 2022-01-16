2022年哪3個星座最風山水起？把握投資時機、開新財路令收益加乘

2021已經過去，新一年已經開始，是不是有著許多新年新希望呢？希望桃花運降臨還是財運滾滾來、最近財神會向誰微笑，哪些星座近期財運興旺，能從今年一路旺到2022？運勢內容可同時參考太陽與上升星座，現在就快跟編輯一起來看看吧！



超強財運星座TOP3：山羊座

山羊座之前是不是常常錯失一些賺錢的好機會？沒關係，它們將會由去年年尾至2022年這段期間，在小地方慢慢浮現，就連意外參與的抽獎活動都可能有機會中獎啦！除了偏財運以外，上班族如果有把握了去年年底最後的衝刺機會的話，就能換來豐厚的獎金報酬，投資報酬率最高的星座就是你們啦。

如果是自己當老闆，或者喜歡投資的山羊女生，記得要分散理財，別將雞蛋放在同一個籃子裡，無論是股票、基金、還是不動產還是近期很紅的ETF都可以，財神爺會無形中幫助各位找到生財亮點的。

2022年哪三個星座會有旺盛財運，又該如何令財源滾滾來？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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超強財運星座TOP2：天秤座

天秤座的去年年底是不是忙到翻天了呀！2021年工作不停歇的你，財運也呈現更上一層樓的趨勢，如果是平常有在投資的天秤座，很可能會遇上一波買什麼就升什麼的趨勢！而職場方面也將得心應手，不只是老闆看到了你的才能，許多賺錢的好機會也通通落到了你手裡，在上司面前的存在感大大提升，更為年底加薪發獎金打下了好基礎呢。

如果天秤女生們你本身就是老闆，可以趁著這股超旺的財運，開展一些新的生意門路，加上之前累積的好人緣，將會帶動新方向發展，讓2022年的財運一直滾滾來。

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超強財運星座TOP1：白羊座

白羊座在賺錢方面一直是一馬當先（還是應該說一羊當先哈哈），賺錢速度一級棒，穩居12星座吸金榜首，只要肯花心思專注本業，在一些重要會議以及場合上提出好點子、好想法，今年的升職加薪不但大有機會，還有可能獲得一筆豐厚的獎金喔！

如果女生們是是自己創業或從事自由工作，一定要找機會多參加一些聚會及團體活動，與值得結交的夥伴打好關係，自然就能打開生意的大門，不管是什麼樣的人來洽談合作，都先不要急著拒絕，或許以往沒做過的事情，正是你開拓生財新道路的好時機呢。

以上就是今年底財運興旺的星座啦，這份好運氣也為2022年帶來美好的開端，女生們上榜了嗎？沒在名單上的人也別氣餒，畢竟財運是錦上添花，賺錢能力才是持續為你獲得穩定收益的關鍵呀，記得要時刻把握機運，認真努力絕對有機會成為小富婆的！

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