【疫情下情人節攻略】情人節午餐精選5間將軍澳餐廳　尋找旅行感

【情人節2022餐廳午餐推薦｜將軍澳】有海景又浪漫的餐廳在情人節一定爆滿，想寧靜一點過二人世界，不妨考慮一下將軍澳；近年將軍澳南進駐了許多特色餐廳，有望海濱景，也有露天座位，相當吸引，有些更具浪漫復古氣息，就算不是與情人共聚晚餐，與好姊妹打打卡，享受下午日光時分也不錯。



The Hunter是地中海餐廳。（The Hunter）

【情人節餐廳2022午餐推薦1】地中海餐廳：The Hunter

The Hunter是香港少有的地中海餐廳，裝潢充滿該地色彩，以藍白海洋為主題，猶如身處於愛琴海，而且也設露天座位非常寫意；

The Hunter對食物一樣有要求，採用大量外國食材、海鮮及來自加州農場的牛扒等，更設有炭火焗爐、乾式熟成櫃，令食物更上一層樓；餐廳主打21日以上乾式熟成牛扒，肉質鬆化軟滑、肉味更濃郁，媲美一間「專業扒房」。

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【情人節餐廳2022午餐推薦2】法式浪漫風情：DISTRICT 8 Paris bistro steak and wine

DISTRICT 8 則是一間法式餐廳，餐廳裝飾加入法式時尚品味藝術文化，讓你恍如置身巴黎第8區，DISTRICT 8同樣設有室內及戶外雅座，面向藍塘海峽，感受法式風情的浪漫及文化；

District 8也是間牛扒餐廳，選用澳洲自由放養農場的牛隻，佐以Café de Paris醬汁、燒洋蔥和炸薯條，製作香濃嫩滑的牛扒；餐廳設有Happy Hour，多款cocktails都揉合現代巴黎元素，坐到戶外，便可與閨密或情人猶如置身巴黎。

【情人節餐廳2022午餐推薦3】歐洲古典風：La Rosabelle Bar & Grill

一踏進La Rosabelle Bar & Grill，便感受到濃濃的歐洲古典氣息，以红褐色為主調，牆身更掛上多幅藝術油畫，更有玻璃吊燈，梳化也是歐陸風皮革；最具特色更是復古原木樓梯，就像置身歐洲古堡，配上白色長裙，便可扮歐遊；

La Rosabelle Bar & Grill主打多國菜，提供從各地選購的扒類；炭燒豬仔骨配薯條、牛油白酒煮蜆、法式青口鍋都是較為人氣。

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【情人節餐廳2022午餐推薦4】意大利手工薄餅：Café Bohème

從西九進駐來的意大利餐廳Café Bohème以藍白色為主題，配以大膽的民間藝術風格塗鴉畫，充滿異國藝術風情，加上開揚設計，非常適合日光時分到來；

Café Bohème主打手工意大利薄餅，除了常見的鹹味薄餅，如辣肉腸芝士，亦有榛子酱香蕉口味等甜薄餅，非常特別；餐廳亦有意大利麵、沙律及兒童餐照顧不同客人的需要。

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【情人節餐廳2022午餐推薦5】法式小酒館：Anne

現代經典法式薄餅小酒館Anne設有室內和室外的座位，室內設計參照布列塔尼的經典法式小酒館，感覺清新且富現代感；室外位置在綠油油的植物旁，配上藍白色的枱櫈成對比，猶如在法國街頭。

Anne提供一系列採用各地風味食材的特式薄餅，有鹹有甜，如鮮蝦九層塔、蕃茄免治牛肉醬、鹹牛油焦糖、Valrhona 朱古力等口味；當然也少不了法式小酒館的經典菜式油封鴨。