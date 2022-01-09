挪威王妃平民出身邂逅王子改變一生　被封現實版灰姑娘

挪威王妃｜歐洲王室成員挪威王子Prince Haakon與挪威王妃Mette-Marit Tjessem Høiby有着令人動容的愛情經歷，平民出身的挪威王妃年少時反叛，曾與販毒同居、未婚懷孕，卻因為一顆真誠的心打動王子，兩人堅定不移的愛情戰勝外界的質疑聲，挪威王妃亦被封「現實版灰姑娘」。



歐洲王室成員挪威王子（Prince Haakon）與挪威王妃Mette-Marit Tjessem Høiby。（VCG）

挪威王妃曾生活糜爛 與販毒同居

挪威王妃Mette-Marit與大眾認為的王妃並不一樣，她出身於平民世家，父親是一名記者。在Mette-Marit 11歲那年，父母的離異改變了她的個性，家中的巨變令Mette-Marit一時適應不來，正值青春期的她變得反叛、不再是昔日的乖女孩。

挪威王妃Mette-Marit與大眾認為的王妃並不一樣。（VCG）

Mette-Marit在高中時到澳洲當交換生後回國，一度陷入墮落之路。Mette-Marit不但每晚進出夜店玩，更認識到一位有毒癮的男士，生活糜爛的她與他同居不久便懷孕，怎料孩子還未出世，孩子爸爸已經因為打架及販毒而被抓去坐牢房。Mette-Marit因沒有人照顧，便選擇回家鄉Kristiansand待產，期間Mette-Marit參與當地的音樂節而改變了一生？

挪威王妃Mette-Marit在高中時到澳洲當交換生後回國，一度陷入墮落之路。（IG@crownprincessmm）

挪威王子跟王妃在音樂節首次相遇

外傳Mette-Marit正正就是在這音樂節跟挪威王子邂逅，當時懷有身孕的她因突感身體不適，王子盡顯紳士風度，命司機送Mette-Marit回家，雖然兩人並無任何的交談及對話，但是因王子暖心的舉動已令Mette-Marit一直記在心裡。

外傳挪威王妃Mette-Marit正正就是在這音樂節跟挪威王子邂逅。（VCG）

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後來兒子Marius Borg Høiby出世後，榮升人母的Mette-Marit開始定性，處事變成熟穩重，更開始認真計劃自己及兒子的將來及生活。為了可以找到一份好工作，Mette-Marit決定重回校園，並在一家咖啡店當侍應以應付日常生活費，最終憑自己的實力完成預科課程並畢業。

兒子Marius Borg Høiby出世後，榮升為人母的Mette-Marit開始定性。（IG@crownprincessmm）

Mette-Marit在與挪威王子邂逅的三年後，在音樂節上竟再次遇到他，Mette-Marit感激的上前向王子道謝。在交談中更發現兩人志趣相投，彼此都喜愛音樂及運動，兩人相談甚歡，更相約下次再見。到了再見對方時，Mette-Marit便把自己過往身世及遭遇一一道出，在王子面前沒有任何的隱瞞。沒想到王子不但沒有因此嫌棄她，反而被她的真誠及膽色所深深吸引，對她更是喜愛。

Mette-Marit在與挪威王子邂逅的三年後，在音樂節上竟再次遇到他。（IG@crownprincessmm）

挪威王子與王妃的愛情遭家人反對

當然生在王室貴族的挪威王子跟身世不坎的Mette-Marit交往，不免會面對家人的極力反對聲音及外界的壓力，特別是其父王更告誡王子如要跟Mette-Marit一起，就要放棄王位。但是一往情深的挪威王子卻堅守自己的愛情，甘願為了Mette-Marit放棄一切，更與她未婚同居，成歐洲首例。王子一字一句的肯定令兩人的愛情更堅固：

「我願與Mette-Marit共度一生，她比任何貴族頭銜重要。妳的過去我無權過問，只想跟妳共度未來。」 挪威王子Prince Haakon

挪威王子與王妃的愛情遭家人反對。（IG@crownprincessmm）

挪威王妃面對外界的輿論 以真誠剖白感動民眾

後來挪威王子的媽媽向國王表示自己當初也是平民出身，終成功說服國王接納Mette-Marit。惟外界對於Mette-Marit卻全然不接受，更認為她沒讀過大學，又跟毒犯生過兒子，根本沒資格進入尊貴的王室當王妃，兩人的戀愛更一度引來外界的輿論反對聲。

外界對於Mette-Marit卻全然不接受，更認為她沒讀過大學。（VCG）

外界的反對聲一浪接一浪，但是Mette-Marit卻希望這段戀愛可得到民眾的祝福。於是Mette-Marit在2001年結婚前，決定放手一搏，在全國電視直播記者會把自己的心底話全公開剖白。她表示自己看到新聞頭版全是她的過去，這讓她為此哭了兩天，更直言對過去的行為感到後悔，並承諾大家不會再發生，最終成功以真誠打動民心，獲大部分人的支持。

「我的青春期比很多人反叛，使我曾過狂野生活，叛逆將我引向了極端的生活，我現在十分後悔，希望大家能夠諒解。那些都發生在遇到我愛的人之前，遇到他，愛上他，是他讓我變成了我自己！ 」 挪威王妃Mette-Marit

Mette-Marit在2001年結婚前，在全國電視直播記者會把自己的心底話全公開剖白。（VCG）

Mette-Marit婚後沒令民眾失望，為了當一位民眾心中的稱職王妃，她開始發𡚒圖強，努力讀書好好進修，而王子為了支持她，更貼心的陪她到倫敦讀碩士。後來兩人誕下一子一女，並經常出席慈善活動，民眾對挪威王妃自此大大改觀。

Mette-Marit婚後亦沒令民眾失望，當上一位民眾心中的稱職王妃。（VCG）

在兩人的婚禮當日主教這樣說：「你們沒選最易的路，但愛情會戰勝一切，今天你的人生翻過了新的一頁。」一段美好的愛情，除了要雙方努力維繫，更重要的是彼此對這份愛的堅定，才能走上一輩子。Mette-Marit的人生雖沒贏在起跑線上，但是卻因為真誠而贏了愛情。