世界小王子日｜《小王子》與玫瑰花的愛情：愛她獨一無二卻終離開

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-06-29 18:10

【世界小王子日】6月29日是《小王子》作者Antoine de Saint-Exupéry的生日，這天也成為「世界小王子日」。《小王子》家傳戶曉，來自B612星球的小王子，到訪不同星球，遇到不同光景，也遇上了狐狸與玫瑰，好比人生不同階段，每次相遇別離。不如借這機會，重讀經典作品，重溫小王子的冒險，也對鏡自照：自己內心的小王子已消逝了嗎？

【世界小王子日】時時聽人說，人生不同階段讀小王子，也會有不同感悟，現在重讀，你又有甚麼感受？(《小王子》劇照)

《小王子》由法國作家、飛行員Antoine de Saint-Exupéry所著，1943年發布。作者似是把自己寫到故事中，來自B612星球的小王子在沙漠遇到一位飛行員，把自己到訪不同星球的事娓娓到來。《小王子》被翻譯成250多種語言，多次被改編成電影、舞臺劇與音樂劇等。

玫瑰與狐狸：是你在玫瑰上所花費的時間 讓玫瑰變得如此重要

《小王子》最為人動容的，是他與玫瑰花的故事。玫瑰跟小王子一起誕生在B612星球，小王子愛護玫瑰，細心澆灌保護，寵愛她，愛她的獨一無二，直到後來小王子要離開，玫瑰高傲地拋下玻璃罩，說：「夜晚的涼風對我是有好處的」、「假如我想和蝴蝶交朋友，就得要忍受兩、三隻毛毛蟲」、「至於那些大的動物，我一點也不害怕。因為我有我的爪子啊。」小王子只得離開。

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【世界小王子日】小王子說，傷心時便會看日落。(《小王子》劇照)

玫瑰暗喻愛情的獨特與不可取代，直到小王子後來到訪其他星球，發現到處也是玫瑰； 後來小王子遇到狐狸，跟他說，本來人人都一樣，無人獨特，我不需要你，你也不需要我，但狐狸說：

如果你馴服我的話，我們就會彼此需要。你對我來說，就會是這世上的唯一。 《小王子》

【世界小王子日】後來小王子遇到狐狸，說：「如果你馴服我的話，我們就會彼此需要。你對我來說，就會是這世上的唯一。」(《小王子》劇照)

玫瑰不特別，特別在於小王子與她共度的時光，狐狸也教小王子：「可是你不該忘記。你現在永遠都得對你馴服過的一切負責。你要對你的玫瑰負責。」於是他懊悔：

花兒天生就是這麼矛盾！只是當時我太年輕，不知道該怎麼去愛她。 《小王子》

在愛情中，我們都會遇到玫瑰與狐狸。先是玫瑰的獨一無二 ，後是與狐狸的互相「豢養」。初讀，或會令人想起那一段往事，想起那一朵玫瑰，覺得原來即使別離，也總算是獨一無二；再讀，卻領悟到既然是自己的時間而讓對方變得獨特，那麼便要好好選擇，好好馴服，然後愛上你的選擇。

可怕的不是長大 而是遺忘

在人生不同階段閱讀《小王子》，也有不同收獲。《小王子》是個歷險故事，卻沒有童話中「從此快樂幸福地生活下去」的結局；反而，《小王子》最後「死了」，他說：

太遠了，我無法再拖著這個身體前行，太重了。但是這就像舊的樹皮剝落一樣啊，我們不該為老樹皮感到悲傷⋯⋯ 《小王子》

【世界小王子日】《小王子》是個歷險故事，卻沒有童話中「從此快樂幸福地生活下去」的結局，反而，《小王子》最後「死了」。(《小王子》劇照)

相遇後，終究要別離，玫瑰或狐狸，也只能陪小王子一程。在這兒的死，是生離死別，也可寓意心中小孩的死去，每人都會長大，忘掉心中這「小王子」，卻是自然而然的事。

所有大人都曾經是小孩 只有少數的人記得

小王子離開B612後，遇到很多人，當中有自以為是的國王，小王子連打呵欠都要得到他的許可，他管治的星球卻明明小得可憐；自負虛榮的人，為了忘記酗酒的羞恥而酗酒的酒鬼，滿腦子只有數字的企業家等。小王子口中「一個比一個古怪的大人」，我們已習以為常了？可怕的不是長大，而是遺忘：

所有大人都曾經是小孩，雖然，只有少數的人記得。 《小王子》

當小王子快要消失的時候，他把滿天的星星，滿天會笑的小鈴鐺，送給飛行員當作禮物。小王子夜裡悄悄地、執著地往前走，他哭了，他也有點害怕，他還擔心他的花，後來他的腳踝邊閃過一道黃光，他就像一棵樹那樣，緩緩地倒下去了。作者寫：

對我來說，這是世界上最美麗、最傷感的景色。就是在這兒，小王子在地球上出現，而後又消失。 《小王子》

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