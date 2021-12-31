2022上半年12生肖感情運勢　單身人士好姻緣指南　配情侶蜜運攻略

2021年隨著疫情的高低起伏很快就過完了，大家都期待新的一年會有好的發展，希望2022年不僅能讓生活回歸往日，還能創造更多機會。《2022問神達人王崇禮平安生肖運籤農民曆》裡面的十二生肖運勢籤詩，是由萬巒宗天宮眾神明所出，給出了2022上半年十二生肖感情運勢的提醒，幫助大家進退得宜，趨吉避凶，好運連連。



【鼠】

已婚或有對象人士

來到壬寅年，已婚者如果有爭執的話，爭執即將結束；未婚有對象者，雙方可穩定發展。上半年期間，伴侶之間如果遭遇困難，應互相忍讓溝通，切勿因為他人的介入而影響感情。如果兩人決議事情時，想法一直有出入，就應該換位思考，別固執己見，這才有助於感情回溫。

已婚者的婚姻可以幸福美滿，能與另一半身、心、靈契合，是難能可貴的伴侶；未婚有對象者，亦請珍惜身邊這位伴侶，在性格及相處上，對方正是最適合你的人。

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+ 70

單身者

機會即將出現，但如果有人介紹對象，還是要審慎評估、觀察對方的為人。同時，也要調整一下自己的擇偶標準，如果能著重內在條件大於外在，好姻緣就在下一個轉角處了。

如果有認識不錯的人選，可請示神明對方是否你的正緣，如果是正緣，就千萬別錯過這個千載難逢的好姻緣，並注意不要太過於介意年紀方面的問題。

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+ 5

【牛】

已婚或有對象人士

已婚的屬牛者在上半年要避免將過多心思投注於家庭之外，以免另一半不諒解；未婚有對象者，與另一半相處時，也要注意言語上的圓融，避免用詞峰利造成對方誤會。新曆五月五日（農曆四月五日）到七月二十三日（農曆六月二十五日）期間，要避免因周遭人事物而與另一半爭吵，以免導致失和，甚至做出遺憾的決定。謹記家和萬事興，切勿過度放大渲染生活中的細節，更不要一直翻舊帳，否則只會讓彼此反感。單純無憂的生活及包容心，才是婚姻的長久之道。

不論是已婚者或未婚有對象者，如果與伴侶在決議事情時想法一直有出入，最好能換位思考、別固執己見，才能有助於感情回溫。

單身者

如果有親友介紹對象，要盡量去認識彼此，上半年有機會遇到好對象，但要特別注意，太過熱情會嚇跑新認識的對象。此外也要調整擇偶的標準，若能著重內在條件大於外在，好姻緣就在下個轉角處了。

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+ 17

【虎】

已婚或有對象人士

已婚及未婚有對象者，容易因為個性衝動而與另一半意見不合，但只要有恆心、能堅持，遇事時能互退一步，依然能雨過天晴，使感情漸趨穩定。至於剛結婚不久的人，與另一半的磨合期即將結束，開始找到最適合彼此的相處模式及方法，感情穩定回升中。

未婚有對象者，雖與另一半有爭吵及誤解，但你的善良秉性能使你們撐過這段感情的波折，解決掉問題，進而使彼此的信任感加深，感情持續增溫。雙方如果能進一步溝通、規劃，可往人生下一個里程碑前進。建議你上半年在情緒不好時應避免言語過於峰利，以免讓對方心裡受到傷害。

單身者

上半年未婚無對象人士會有貴人來相助，有機會告別單身，所以不用著急。可試著積極參加聯誼活動，待姻緣時機一到，將有機會認識另一半；甚至還會有親友介紹對象給你。

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+ 26

【兔】

已婚或有對象人士

屬兔已婚者上半年感情會增溫，所有的誤解將會得到化解，彼此間有明確的心意，二人世界會越來越甜蜜。未婚有對象者，目前所交往的對象是一個不錯的人選，雖然你們彼此可能會有一些感情上的挑戰及波折，但篤定個人心意，佳偶自然可成。

要特別提醒的是，有些人會因為個性的關係，而容易腳踏多條船，或是交往對象一個換過一個，應知這樣不只感情難以穩定下來，也很難吸引到適合你的好姻緣。

單身者

單身兔不用心急，春天正是姻緣出現的好時機，只需克服心理因素，不再遇事就惶恐、沒信心，姻緣很快就會來臨。上半年桃花機會多，但須慎選及觀察，才不會因為做錯決定而影響到後續的感情發展。

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+ 4

【龍】

已婚或有對象人士

已婚與未婚有對象者之前所遭遇的難題，會有貴人出現幫忙解決，接下來如果能相互扶持，感情將穩定回升。

已婚者與另一半在婚姻上的磨合及挑戰已過，即使過去常有爭執引起口角、且一直無法得到有效改善，如今這些難題都將獲得解決，感情會越來越堅定，不僅能和好如初或再次團圓，而且關係會更加緊密，應好好珍惜。

未婚有對象者，在與另一半走過感情上的考驗與波折之後，目前感情幸福、穩定，可以開始計劃、安排攜手邁入婚姻，這會是一段難得的好姻緣。

單身者

未婚無對象者的好姻緣即將出現，這個對象是經由貴人的介紹而出現，而且有可能超乎你所預期的好，請好好把握難得的機會，可別錯失良緣了！

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+ 30

【蛇】

已婚或有對象人士

屬蛇的已婚者及未婚有對象者，與另一半是非常好的良緣，但有時候可能會因心生不公平或不平衡的念頭而產生怨懟，以致與另一半感情陷入膠著狀態。相處上不要過於固執，應注意雙方的溝通，尤其在新曆四月二十日（農曆三月二十日）至新曆八月二十日（農曆七月二十三日）期間，要多思考自己的想法或要求是否讓對方感受不佳。如果是如此，就必須先改變自己，才能提升彼此的信任與熱情，讓感情更長久。

切記，感情是雙方共同成就的，如果能互相體諒、包容，好好經營，就能細水長流。

單身者

單身蛇在上半年有望透過親友牽線遇到一位會體諒你的好對象，要積極去認識，但應避免過於主觀而嚇到對方。在新曆四月二十日（農曆三月二十日）至新曆八月二十日（農曆七月二十三日）期間，如果有人介紹對象，要多留意評估對方的狀況，但自己也不要過度執著擇偶條件，設限太多反而耗費時間、容易錯失對的人。

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+ 12

【馬】

已婚或有對象人士

已婚或未婚有對象者，在新曆二月四日（農曆正月初四日）到三月四日（農曆二月初二日）期間，雙方感情上有可能出現停滯或冷淡狀態。如有僵持不下之事，切莫意氣用事，等到新曆三月五日（農曆二月初三日）開始，狀況即將改善，接下來便是晴空萬里，彼此的感情會越來越好。

單身者

在上半年會有桃花運，尤其是新曆三月五日（農曆二月初三日）後，可多多參加社交活動，頗有機會遇到正緣。不過，要特別注意小人關，這段期間如果有追求者出現，建議務必先觀察對方的感情狀態，才不會讓自己在感情上受傷害。

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+ 20

【羊】

已婚或有對象人士

已婚及未婚有對象者，在感情上可能會有爭執的情況出現，甚至有想放棄這段感情的念頭，但千萬別急著在此時做出決定。

與另一半如果真的有誤解，應當理性溝通，冷靜地分析誤會根源、找出癥結所在，此時期彼此應包容對方、互相體諒尊重，待低迷的運勢一過，感情會比以往更好。

單身者

未婚無對象者，如果一直無法順利找到姻緣，建議檢視自己的缺點並加以改進，或許放寬擇偶標準，或許再加強自己的內外在，等時機一到，積極參加社交活動，將有機會遇到不錯的對象。

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+ 11

【猴】

已婚或有對象人士

已婚及未婚有對象者，有可能因為外人的介入而影響到彼此的感情，但在新曆四月五日（農曆三月初五日）之後，這個狀況可望獲得解決。

從新曆四月六日（農曆三月初六日）開始，已婚及未婚有對象者，與另一半的情感將可在穩定中發展。要特別提醒的是，已婚者不要覺得婚姻平淡無味，平凡無憂的生活有時反而是最好的相處模式；未婚有對象者，建議不妨多相處一些日子再規劃婚姻事宜。

單身者

未婚無對象者，在上半年如果有人介紹，要多做判斷及評估，多觀察了解對方，要小心因識人不清而被騙，否則感情將受傷害。從新曆四月六日（農曆三月初六日）開始，好姻緣即將出現，有可能是貴人介紹而來，可要好好把握。

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+ 11

【雞】

已婚或有對象人士

已婚及未婚有對象者目前感情平穩，但從新曆四月六日（農曆三月初六日）開始，因為運勢轉弱的影響，與伴侶在相處上便可能有較多言語爭鋒的情況發生，建議凡事以和為貴，多體諒寬容對方。如果真的發生爭執，要特別注意千萬不要翻過去的舊帳，不然會使這個爭執短時間內無法消彌。

除此之外，要知道經營感情無捷徑，別想不勞而獲，如果總認為對方的付出和犧牲都是應該的，久而久之，不但會引起另一半的反感，這片情感的沃土也會漸漸荒蕪。如果能修正心態，等衰弱的機運一過，還是能回到以往的甜蜜。

單身者

未婚無對象者，上半年可能有機會認識對象，但必須真心相待，不要過於自我，尤其在新曆四月六日（農曆三月初六日）後，感情機緣上有可能呈現空窗狀態，切莫心急，如果這段期間遇到心儀的對象，建議先多觀察對方的行為與交友狀況，這樣會使自己對這個朋友有更加深入的了解。

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+ 11

【狗】

已婚或有對象人士

上半年初期，已婚或未婚有對象者有可能在感情相處上產生些許波折，但都請先冷靜下來，波折只維持兩個星期，建議好好溝通，很快地在新曆二月十九日（農曆正月十九日）之後一切都將好轉：已婚者感情趨於穩定，美滿、融洽；未婚有對象者也不妨趁此時機思考未來的發展。

單身者

未婚無對象者上半年初期機會較少，即使認識新對象，也多是萍水相逢，難有進展，不如先靜下心來整頓好內外在。很快的，姻緣機會將在新曆二月十九日（農曆正月十九日）之後出現，屆時如果有人介紹，請好好把握，當然也需多觀察了解，相處上要避免過於強勢或太急而嚇到了對方。

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【豬】

已婚或有對象人士

已婚及未婚有對象者，與另一半的感情很可能會受到去年紛爭的影響，但請安心，現在已經來到雲開月出的好時機，如果能好好調解彼此的情緒與不安，多加信任及了解，有機會讓感情日益加溫。

如果遇到意見不同之時可以稍微忍讓一下、有爭吵時先釋出善意，正所謂事緩則圓，對你們的感情穩定會有所幫助。此外，身旁也會出現貴人來從中協調，讓你們的情況更能得到緩解。

單身者

未婚無對象者，上半年將可能有機會經由親朋好友介紹而結識新對象。

或許因為去年的失敗而心有鬱悶，但時機已經到了，不妨汲取之前的教訓，改進自我的缺失，例如說話的語氣、挑剔的標準等等，避免再次嚇走對方。

有人介紹新對象的話，就先從朋友關係做起，多觀察相處，或許遇到的對象不是那麼完美，但如果能接受對方的缺點並看到其優點，那麼這個人有可能是你值得交往的正緣！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2022年十二生肖上半年【感情運勢】解析！】