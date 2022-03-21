因小事與朋友吵架冷戰如陌路人？5個步驟成功破冰　重拾昔日友誼

不要再冷戰了啦～試著當跨出第一步的人吧！



不管是親密愛人或是家人密友，都有發生爭執、尷尬冷戰的可能，有許多人更因為拉不下臉解決這個僵局，就此從最好的朋友變成最熟悉的陌生人，從此分道揚鑣，卻一輩子有個心結。如何讓冷戰破冰、成功和好？以下五步驟請照做……

5個破冰步驟與朋友重拾友誼，打破尷尬局面再做friend！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 找出冷戰原因

如果你是要尋求和好的一方，通常就表示你是惹到對方的人、或是你不知道為什麼對方不爽。找出導致冷戰的原因，不知道的話就去跟對方親友探聽，如果沒人知道冷戰的原因，讓我們直接跳到下個步驟。

2. 開啟對談

對談有兩種，一種是裝沒事的亂聊，通常大部分的人都吃這套。不過若是這招無效，對方根本懶得聽你講話，請直接直搗問題核心，向對方道歉並問出真正的問題究竟是甚麼？

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3. 給予空間

如果以上無效，對方就是要徹底隔絕外界，那麼便不要緊迫盯人，或許原因並不在你。給對方一點空間跟時間，讓她／他能有點空間思考，想通了之後或許就會主動打破僵局。

4. 和好不代表問題解決

如果對方放下心結願意溝通了，記得別裝沒事粉飾太平，一定要趕緊溝通解決造成冷戰的原因，才能真正消除兩人的嫌隙。如果問題就這樣放著，只會讓兩人的關係不穩定，下次踩到地雷隨時會再度引爆。

5. 表達感受

要確切告訴對方，冷戰的行徑讓你相當受傷，並講出彼此在這過程中在意的事，修補關係避免下次再有冷戰的發生。不過兩人交流想法的同時，學會接受對方與自己的差異，而非說服對方接受你的想法，才是正確的溝通之道喔。

你有成功打破冷戰的經驗嗎？不妨說出來分享你怎麼破冰的吧！如果你正在跟別人冷戰，別再逞強了，快點和好吧～

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