後生仔傾吓偈｜羅詠怡拒走性感路線離巢　逆市創業：我想得到認同

【100種女生】人生如春蠶，若能作繭自縛 ，歷知苦甜，定能破繭成蝶，大放異彩。27歲的羅詠怡（Kosa）憑主持節目《#後生仔傾吓偈》收獲人氣，卻曾被冠上「難搞」標籤，更成為被欺凌的對象，「是不是全世界都不喜歡我？」當年她雙親相繼患病，種種傷痛教她成長得更強。如今她不只是一位藝人，亦創立自家手作品牌，去年更逆市在銅鑼灣開設餐廳，坦言：「我好想有一日可以好成功，可以得到別人認同。」



27歲的羅詠怡（Kosa）近年憑主持節目《#後生仔傾吓偈》收獲不少人氣，最後離開大台發展。（黃寶瑩攝）

10次戀愛經驗成抨擊焦點 拒絕高層的性感要求

懂得世故歷練是好，但經過色彩的耳濡目染後，仍能純良得像白紙卻是難得。Kosa入行後笑言：「我是一個不懂語言藝術的人。」最難學習是去「說好話」。

原來講拍拖次數都可以造假，當時完全無沒想過便答了10次，之後網民便會拎這件事去抨擊，去議論你，將個答案去記一世。 羅詠怡（Kosa）

有次Kosa主持節目《#後生仔傾吓偈》時，分享有過10次戀愛經驗，誰知惹來網民抨擊。不過負評並未傷她分毫，更令她愈挫愈強。身為娛樂圈新人，她毋懼以真話應對公司的高層。

當你有選擇，你就可以堅持自己 羅詠怡（Kosa）

新人階段的Kosa已不像別人般逆來順受，高層着她以「性感形象」示人，她斷然拒絕，從不後悔。她曾因別人抨擊、無形的框架而陷入低潮，亦懷疑過做自己能否有被討厭的勇氣，走過迷茫後坦言：「不要擔心自己因為失去咗呢一樣嘢，而犧牲自己的個性或原則。」

【按圖看】去年羅詠怡（Kosa）宣布離開大台TVB後，工作機會並沒有因而減少，她訪問中表示現時工作自由度更高，機會亦接踵而來。▼▼▼

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Kosa性格相當率直，比起以往是素人的生活，她透露最困難還是學會如何「說好話」同時，又能夠做到自己。（黃寶瑩攝）

曾遭同學網絡欺凌、老師「睇死」：全世界都不喜歡我

人生總不是順遂，但能從挫折、抨撃中，找到不完美卻是最真實的自己，未嘗不是一件好事。中學階段的Kosa坦言是被同學欺凌的「網絡始祖」，她在青春期時較反叛：「正常的事情自己不感興趣，反倒別人眼中『不正確』的事便會很喜歡去做。」對於就讀區內名校的她，老師便認定她是標奇立異的「壞學生」，對她產生諸多不滿。

「由細到大我的手掌都不是很纖幼，他們甚至會叫我的手掌做『熊掌』。 羅詠怡（Kosa）

Kosa坦言對自己的外型不太有自信，希望日後瘦身成功後，她可以最佳的狀態面對觀眾。（黃寶瑩攝）

Kosa的外型、成績以至行為都成為被抨擊的地方。「我性格非常外向，初中便去參加學生會、啦啦隊，當時同學就認為我初中生就去認識高中同學，以為我想『搏啲咩』？」、「同學甚至會在討論區出post去討論我、不斷去找我的『黑材料』去人生攻擊、欺凌我。」

是不是全世界都不喜歡我？ 羅詠怡（Kosa）

以往種種的打擊，令到我好想有一日可以好成功，可以得到別人認同，可以威給中學的老師看，以前我發夢，甚至會夢到我自己回到中學舉行分享講座。 羅詠怡（Kosa）

排山倒海批評和壓力令Kosa一段日子沒有上學，就連老師亦「睇死佢」，當時她的情緒常處於低落，甚至經常質疑自己無人欣賞。但人生如蝶，想破繭而出輕扇彩翼，必先承受艱苦的試煉；從試煉中學會不屈不撓，掙脫束縛，活出最亮麗的一面。

雙親相繼患病 頓悟要及時珍惜眼前人

就算出面有一堆反對自己的聲音，但有一個願意支持你的人，找到自己一個的舒適圈就可以。 羅詠怡（Kosa）

以往Kosa因外型被抨擊、被人看低、被標籤，她努力克服過去的傷痛，從以往否定自己，到現時面對批評亦能淡然自若，甚至在19歲便創立自家手作品牌、寄賣店。後來疫情肆虐之際，她決定逆市經營Party room和餐廳，她的努力與付出是想證明自己的能耐外，亦想讓父母過上幸福的生活，家人是她的「強心針」，也是她最強的後盾。

創業無疑是建立幸福的基底

創業某程度是讓家庭變得更美滿，我可以更自由控制時間，多點時間陪伴家人或朋友。 羅詠怡（Kosa）

去年，羅詠怡（Kosa）與樂隊KOLOR成員Robin等人，選擇逆市在銅鑼灣開設餐廳。（黃寶瑩攝）

Kosa與母親的關係如「孖公仔」，會像閨密般分享心事，母親亦教會她要從抨撃中找回自我價值。當年就讀中四的Kosa，望見半生勞碌的母親不幸患癌，父親相繼患病以至眼睛漸失明，擔憂在所難免，但同時亦激發她要創業的心：「其實創業趁早開始會較好，生小朋友的時候，自己就不會過份的擔心，也能讓父母過上好生活。」

「Done is better than perfect. （比完美更重要的是完成）。」 羅詠怡（Kosa）

在Kosa眼中，比能完美地去做好一件事，倒不如先付諸實行，再慢慢雕琢微小的細節，達至盡善盡美。人生不是所有階段都必須完美，失敗和挫折也是生命的養分；但願每個人在不完美的生命中，都能找到熱愛生活方式，勇於追隨內心，做真實而完整的自己。

【按圖看】當年羅詠怡（Kosa）是老師眼中的「壞學生」，更成為同輩欺凌的對象，但克服低潮後的她，如今成為藝人身兼多職，更成為老闆，擁有不一樣的人生。▼▼▼

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攝影：黃寶瑩

場地提供：Around Wellington



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