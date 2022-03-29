薄荷茶｜紓緩經痛、感冒症狀7種功效不只提神！自製茶飲只要5分鐘

咖啡因飲品雖能提神，但卻容易使人失眠或引發胃部不適。若有類似困擾，不妨可以嘗試「薄荷茶」，不含咖啡因仍能提振精神，且薄荷茶的功效良多，對人體有諸多益處。《Hello醫師》將會介紹薄荷茶有什麼功效以及食用禁忌，只要準備好薄荷葉，僅需5分鐘便能自製一杯沁入脾胃的薄荷茶。



薄荷：用途廣泛的清爽植物

薄荷（Mint）原產於地中海，主要產地為法國、英國、美國及意大利，故台灣目前種植的薄荷品種多從外國進口，如胡椒薄荷、柳葉薄荷、香薄荷、貓薄荷等。除作觀賞植物外，也可用於香料佐餐或作食療藥草，用途廣泛。

薄荷茶的7種功效（按圖）

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薄荷作為藥草具有鎮痛、消炎等功效，可緩解感冒、咳嗽、發燒等症狀。建議民眾不妨將薄荷沖泡為薄荷茶，不僅潤喉止渴，更含以下7種健康功效：

1. 紓緩感冒症狀：薄荷茶當中的薄荷醇，能夠做為去充血劑（Decongestant），紓緩因感冒而腫脹的鼻腔，減緩鼻塞症狀，也有助減少喉嚨的痰液。此外，薄荷醇也能從體內幫助身體降溫，減緩發燒的不適。

2. 幫助口腔清潔：眾所周知，薄荷冰涼的氣味，能夠常保口氣芬芳，而薄荷葉本身便有抗菌功能，能有效清除口腔細菌，除了消除口臭外，還能保持牙齒美白及清潔。

3. 改善消化系統：薄荷醇以及薄荷酮會放鬆胃道平滑肌，能夠有效改善腹痛、脹氣、消化不良等症狀。

4. 減緩肌肉腫痛：薄荷茶的薄荷醇能夠放鬆因發炎而腫脹的肌肉，能改善肌肉腫痛及壓力帶來的偏頭痛。順帶一提，若是將薄荷水塗抹於患部，同樣有放鬆肌肉的鎮痛作用。

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5. 增強免疫系統：薄荷茶含有維他命C等抗氧化劑，能夠對抗體內自由基，減緩氧化作用，可減少細胞損傷，增強抵抗力。

6. 紓緩經痛：薄荷茶所含薄荷醇能夠放鬆人體平滑肌，抑制前列腺素以減輕生理痛與其持續時間。

7. 提神：薄荷茶味道清涼，能夠幫助人提神醒腦，且不含咖啡因，並不會引發失眠。

薄荷茶不建議胃病患者、嬰幼兒飲用

儘管飲用薄荷茶好處多多，但若是對草本植物過敏者，或是罹患胃食道逆流、胃穿孔等胃病患者、嬰幼兒、孕婦，則不建議飲用。

- 胃病患者：由於薄荷醇會放鬆胃腸道平滑肌，使食道下括約肌擴大，進而導致胃食道逆流風險，若胃病患者飲用，恐會引發症狀惡化。

- 2歲以下嬰兒：2歲以下嬰兒易與薄荷油產生不良反應，切勿塗抹於嬰兒腹部、鼻腔，以免薄荷醇滲入中樞神經，導致呼吸困難。

- 孕婦：薄荷茶能夠促進月經，因此不建議懷孕初期的孕婦飲用，以免影響胚胎穩定。若已至懷孕後期，則能安心飲用。

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5分鐘DIY一杯薄荷涼茶！

料理名稱：薄荷涼茶

準備材料：薄荷葉1茶匙、開水360ml、蜂蜜或冰糖些許。

1. 準備1茶匙的薄荷葉，並將其切碎。

2. 煮沸360ml的開水，將薄荷葉倒入。

3. 靜置3~5分鐘，薄荷茶完成！

4. 依照個人喜好，適量加入蜂蜜或冰糖等調味料。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：薄荷茶無咖啡因，7種功效不只提神！DIY薄荷茶只要5分鐘】

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