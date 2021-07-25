30+前空姐被裁後轉當紥肚師　改變不一定壞：面對裁員別只識驚

100種女生｜人生如沒有劇本的電影，突如其來的情節，足以扭轉下一場戲。一場疫情，公司重整，原以為可以做到退休的職業突然被叫停，Cheryl的13年空姐生涯，遺憾在沒有紀念最後一次飛的情況下劃上句號。「留低的好慘，被裁也是好事。」她從沒經營副業作兩手準備，臨裁員才張羅轉型，現職紥肚師。

因為裁員，喚醒了人生。



Cheryl任職空姐13年，因公司重整而被裁，轉職紥肚師。（黃舒慧攝）

空姐沒有光環

回想初入行，當年航空公司來校園招募，Cheryl與同學們一起應徵，隨即被選中，一做便是13年。「我不喜歡讀書，當時又不知道自己想做甚麼，這份工作人工不錯，又可以周圍飛。」縱然能周遊列國，不過在Cheryl眼中，空姐沒有光環。「想玩都要有精力﹗在飛機工作很忙碌，除了派餐亦要洗廁所，試過在廁所板上發現大便，都要清理，但我不怕厭惡性工作。」只是下機後起碼要休息10小時補充體力，由於只留在當地30小時，最後剩半天去玩。「初入行頭5年會不休息就去玩，後來不行了。」

▼▼▼【按圖看】除了在廁所板上發現大便，Cheryl在飛機上還遇過種種不解情況▼▼▼

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我收入夠用就算，沒有開發副業。 Cheryl

在僅餘的自由時間，Cheryl最愛在外國買食材。「無激素肉類比香港便宜2-3倍，水果便宜超過一半。」是她最留戀的空姐生活，不過只為個人需要。別的空姐愛買名牌做代購，她從不感興趣。「我不熟識名牌，亦不想刻意接觸，做代購要很熟識各名牌款式的名稱及讀法，否則店員會看穿你做代購，不賣給你，尤其是法國名店。」Cheryl指同事們代購一個Chanel手袋，可賺4-5千元。「不過退稅過程繁複，又生怕遺失或被盜竊，我收入夠用就算，沒有開發副業。」Cheryl對工作安守本份，沒有太大野心，笑言相比其他同事，自己是懶惰。

聞風裁員 尋覓後路

多年來，Cheryl已習慣空姐安定的生活，沒有跟其他同事一樣發開副業。（黃舒慧攝）

除了做名牌代購，Cheryl 身邊很多空姐、空少同事都有經營副業，「有的當牙醫、股票經紀、運動教練、中醫等。」開發收入，同時享受周遊列國的精彩。2020年2月，是Cheryl最後一次飛，因為疫情，航班減少，出勤量大減。同年5月，公司要求員工在兩個月內伸放所有有薪假期，接下來就是放無薪假。「那時已聞風裁員。」Cheryl開始感到不安。後來因身體抱恙，休養後到8月，正式思考去向，尋覓後路。

紥肚很有市場。如日我後有小孩，移民台灣或澳洲，亦可為當地的媽媽紥肚。 Cheryl

「8月開始思考該做甚麼工作，習慣了空姐的生活模式，不想再打工，以自由工作優先，原想以美容業為目標，但整眉或眼睫毛一類工作太大競爭，後來想到學紥肚，為產後媽媽修身，近2-3年愈來愈普及。紥肚是可持續性發展的事業，不但為初產媽媽紥肚，亦可為產後多年不知道有紥肚這回事的媽媽，很有市場。如日我後有小孩，移民台灣或澳洲，亦可為當地的媽媽紥肚，仍可維持生計。」Cheryl同時做兼職，「是有不安的，但相信只要有手有腳，肯做，一定有工做。」

Cheryl早已預料自己會是被裁的一員。「其實我被裁也是好事。」（黃舒慧攝）

當時我看到新合約內容，對比公司給我賠償的21萬，其實我被裁也是好事。 Cheryl

被裁員收21萬賠償：做多10年都未必儲到

Cheryl於10月開始學紥肚，公司就在10月尾裁員，如她所料，她是被裁的一員。

「很記得那天是10月21日，裁員日早上，一看手機發現公司內部的應用程式自動消失了，就已有心理準備，下午收到公司電郵通知，確定被裁，那時仍很冷靜，只是遺憾原來2月就是最後一次飛，卻沒有拍照留下任何紀念。」同日，公司給在職員工發出新合約，「當時我看到新合約內容，對比公司給我賠償的21萬，其實我被裁也是好事。」Cheryl坦言以往儲蓄不多，突然而來的一筆遣散費毋疑是巨大的支持，「可能我做多10年都未必儲到這筆錢。」決心自僱當紥肚師，迎接新一頁。

當上紥肚師：覺得自己更有用

轉職紥肚師，Cheryl最開心可以幫媽媽變靚。「我覺得自己更有用。」（黃舒慧攝）

如果唔信自己做到，永世做不到。 Cheryl

學成紥肚課程，Cheryl開始IG專頁，四出找身邊的媽媽們練習，慢慢亦有客人光僱，自僱人士看似自由，但與空姐生活相比，Cheryl形容：「兩個世界，兩個模式。」從前習慣安定，按本份辦事就可安心下班；現在Cheryl一有工作就做，工餘繼續自我增值、打理IG，生活更積極，最大得著可說是找到工作的熱誠與滿足感。「幫媽媽變靚是好開心的事，我覺得自己更有用。」

所謂「有用」，是她終於找到自己在空姐工作以外的用處，許多媽媽生產前身材都很好，都會因為產後身材改變而失自信，能夠為她們重拾漂亮，建立自己，Cheryl也感動，成為了工作目標。「工作賺多少錢我不介意，最重要是開心和做得舒服。」

面對裁員應該要擔心，否則過分樂觀，但不能只識驚，同時要尋覓後路。 Cheryl

紥肚事業仍處於起步階段，客量也不穩定，Cheryl卻從不擔心，「任何事起步都辛苦，但先辛苦，做好自己，之後就會有你想要的結果。如果唔信自己做到，永世做不到。」在Cheryl從容得來堅定的眼神裡，有一團火，也許是過去13年都未如此刺熱發亮。

一場裁員，不只改變事業方向，更喚醒了做人的熱誠。

面對裁員臨危不亂： 不能只識驚

縱然Cheryl過去一直專注打一份工，沒副業作後備，但面對裁員時也臨危不亂。「擔心、不安是正常，面對裁員應該要擔心，否則過分樂觀，但不能只識驚，同時要尋覓後路，想辦法在其他地方賺取收入，一時未找到合適工作就先做兼職，思考轉行。」

「改變不一定不好，可能很多人都在30+關口糾結，現在轉行好像很遲，但不嘗試不會知道，沒有人說一定要趁年輕轉行，40歲轉行也可以成功。」

▼▼▼【按圖看】Cheryl由空姐轉職紥肚師的經歷，分享從打工轉型自僱人士前需要思考的3大項。▼▼▼

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攝影：黃舒慧

場地提供：囍公館



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