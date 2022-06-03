Johnny Depp美女律師紅到發紫　狂粉紋佢上身　促代演《水行俠2》

58歲荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）與小17歲的前妻安芭赫德（Amber Heard）互告毀謗的「世紀官司」，審議3天後結果出爐，陪審團一致認定尊尼特普勝訴，尊尼最終會獲得1035萬美元的賠償，外界認為「聖光女律師」卡蜜兒（Camille Vasquez）功不可沒，她更因此收獲許多粉絲，甚至有不少網友力挺她接演《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）。



一名加拿大網紅「Jazzmyn」，上傳一段短片，只見她將卡蜜兒的臉、名字刺青紋在身上，並說自己對於卡蜜兒的自信、聰明感到敬佩，所以才將她刺在身上，希望自己也能像卡蜜兒一樣充滿力量（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

該影片目前觀看數突破百萬，但竟有支持安芭的網友批評她鼓吹家暴，而她說自己只是想紀念當下的感受，反批這些人的想法非常離譜，並對支持她的網友逐一致謝。

此外，根據美媒「Newsweek」指出，安芭赫德先前被眾多網友要求換掉演出《水行俠2》，「雖然安芭赫德是出色演員，即使戲外也展現許多精湛演技，不只是在電影裡，就連在證人席上也在演，但如果卡蜜兒瓦斯奎可以取代演出，這部電影更能成為鉅作」，報道另指出，華納以及DC影業迄今已收到2315個請願書簽名，至於另一份要求《水行俠2》換掉安芭赫德女主演的請願書簽名，到6月1日已累積超過450萬份連署書。

【懶人包】一切始於6年前這一天 一個圖輯看清尊尼特普案來龍去脈及審判結果（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 27

延伸閱讀：

兩岸電影展片單公布 「魔法阿媽」讓陸影迷首見經典

強尼安珀官司初步落幕 水行俠、安妮斯頓都表態了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】