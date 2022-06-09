Johnny Depp今生日　律師暗示放棄賠償金　但要安芭赫德先做1件事

撰文：ETtoday
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美國男星尊尼特普（Johnny Depp）今（9日）59歲生日，上周在法庭上成功勝訴告贏前妻安芭赫德（Amber Heard）的他，傳出考慮放棄1035萬美元的賠償金，只要安芭赫德放棄上訴，就讓她免於破產困境。

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綜合外電報導，尊尼特普感謝陪審團讓他重新拿回人生，目前他人在英國從事表演工作。他的2位律師卡米爾（Camille Vasquez）與班楚（Ben Chew），在庭審期間成為媒體寵兒，8日一同接受他們第一次的媒體訪問，2人表示對於Johnny Depp來說，「錢從來不是重點」。

安芭的律師伊蘭妮布萊德霍夫（Elaine Bredehoft）在判決結果出爐後，暗示陪審團判決不公，是「疑似受到輿論影響」所做出的判決結果，指控尊尼特普的律師團隊「妖魔化」安芭，更指庭審對外直播是讓整個庭審變得像動物園。她直言安芭想要上訴，但上訴前提得先付出1035萬美元，「她絕對付不出來」。

尊尼特普終於擺脫過去6年來「家暴男」的標籤，他的律師們也在訪問中被問及為何陪審團不相信安芭的說詞時回答，因為尊尼特普願意坦承並面對自己的酒精和用藥問題，反觀安芭則是對任何事都不願意負起責任。

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卡米爾表示這宗官司還有更高一層次的意義，即是像尊尼特普這樣受到家暴的人，勇於站出來面對並採取行動，給了所有受害者們勇氣。

對於安芭律師「評審團疑似受到輿論影響」的指控，班楚否認，「我的看法是，社交媒體在這件案件裏沒有扮演任何角色」，陪審團判決的依據是證據而非輿論。

被問及尊尼特普是否可能和安芭進行條件交換，以只要安芭放棄上訴為條件，尊尼就主動放棄要她支付的1035萬美元賠償金，對此班楚並未否定可能性，僅表示律師和客戶之間有保密協議，溝通內容不能對外公開，但他也提到尊尼從官司以來「錢從來不是重點」，重點在於恢復名聲，這也是尊尼現在所要回來的。

尊尼特普7日開通TikTok，短短2天內已吸引近千萬粉絲，上傳的第一支影片是他向所有粉絲們揮手、在台上彈結他和用打字機打字的畫面，感謝粉絲對他的支持，該支影片在上傳18小時內已累計破1420萬次觀看。

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