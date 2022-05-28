18歲車禍致大面積皮膚灼傷腐爛　台星Rima憑健美身材成新一代女神

瑞瑪席丹（Rima）從小就有運動底子，參加田徑隊，又是網球選手。但真正開始積極健身，跟她18歲時出了場嚴重車禍有關。



演藝圈漂亮女生這麼多，全身是疤的我，如果不把身體練好，還有什麼更吸引人的地方？ 瑞瑪席丹

那天，她跟一群好友騎重機到海邊玩。天氣還不錯，他們穿著短褲、短袖、拖鞋，戴了安全帽就上路。當時可能因為機車一時失控，後面的車撞上她，人就飛了出去，在地上滾了不知道多久。車子起火，她看到自己的腳血肉模糊，衣服跟肉都混在一起，「從驚嚇狀態回過神後就開始感覺全身在燒，就像有人拿打火機在你身上每一吋肌膚燒，」她的大腿、背部、側腰都有大面積灼傷，還出動直升機將她緊急送往醫院。

2009年瑞瑪席丹發生了一場嚴重車禍，全身有大面積皮膚灼傷，經歷了3次植皮手術才能痊癒。（圖片較血腥或會引起讀者不安）▼▼▼

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為此，她經歷了3次植皮手術。因為頭皮癒合能力較好，也不容易留下明顯的疤，她選擇用頭皮的皮膚進行手術。第一次植完腳之後沒多久，醫生發現背部及側腰部位的皮膚開始腐爛，又得重新再把頭髮剃掉，拿頭皮去補，身上都是釘子，「這過程你不會想再經歷第3、第4次」。

所以當植皮的疤痕慢慢癒合，得開始復健時，醫生提醒她，手臂、膝蓋部位的關節要記得不斷延展，疤痕處的肌肉才不會萎縮，「一旦萎縮、關節伸不直，可能又得開刀。」為了不再經歷手術的痛苦折磨，就算伸展再痛，她都咬牙撐過。她自己上網找影片學動作，也找擔任健身教練的朋友幫忙，每天帶著她運動。

別只顧著把焦點放在體重上，健康更重要。誰說『瘦』一定美。我覺得有線條、有肌肉、有自信比較美！Focus on Health, not on Weight！ 瑞瑪席丹

健身對她而言是種自我的紀律，也是督促；她曾在臉書上寫下「Push Yourself！Train Hard！Never Quit！！！」運動，一開始是她每天要做的復健功課，之後慢慢練出心得，甚至成為她生活中重要事項的前幾名。當其他人拿多出的5～10分鐘來睡覺、打電動，她可能就是用來鍛鍊身體，做幾個簡單的動作都行。

意外至今已過了13年，瑞瑪席丹沒有因身上的疤而自暴自棄，反而把身材練得更漂亮，努力地過好每一天。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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而身上這些疤痕，更強化了健身的動力。Rima認為，若她要繼續在演藝圈生存，就得找出另一個優勢。「我現在全身都是疤，演藝圈漂亮女生這麼多，如果我不把身材練好，還有什麼更吸引人的地方？」健身7、8年下來，她的體重雖然只減了2公斤，但身形看起來就是不一樣。「以前大家看我會說『你好瘦』，現在大家都會說『你身材好好、線條很好！』」體重、體脂不是看身材的唯一標準。有一陣子，Rima甚至追求「壯」的身材，她刻意把大腿、手臂練粗，但她仍喜歡那樣的自己。

想要避免不斷地重新開始，就要學習如何維持，不要給自己找藉口。STAY. FIT. STAY. STRONG. Coz Getting back on track is so darn frustrating！ 瑞瑪席丹

運動、健身讓Rima更了解自己的身體，哪塊肌肉該怎麼練，她可以盡情地「玩」身體；而且最重要是，運動讓Rima喜歡自己的身體，對自己是有自信的。

人物小檔案：

瑞瑪席丹，1990年生，《沙發客玩世界》、《驚奇大冒險》等節目主持人，曾以《沙發客玩世界》入圍第50屆金鐘獎行腳節目主持人獎，也是新銳導演黃熙、導演侯孝賢監製新作《強尼凱克》電影女主角。



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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】