《全民造星III》20強日前誕生，總決賽亦將於12月26日舉行。今屆參賽者表現參差，前女子組合As One成員陳葦璇（前名：陳嘉茵）兼備唱歌跳舞實力，帶來連場精彩表演，成為奪冠的大熱人選，人氣急升的她成功「翻身」。

陳葦璇於2015年加入As One，雖然當時她曾經以短髮形象示人，但因要配合女團歌曲的甜蜜風格，所以她留着一頭中長髮。

《全民造星III》進行得如火如荼，同為A組的陳葦璇（右一）及葉巧琳Mischa（右二）皆是大熱，但感情要好。（IG@hahakirac）

陳葦璇於組合As One解散後，以唱跳歌手的身份單飛出道，原本在女團成員中不算起眼的她，發展一直浮浮沉沉。她其後改名兼改變形象，似乎想重新出發，換上超短髮示人的她轉走型格路線，反而比以往更亮眼，在《全民造星III》中甫一出場便讓觀眾留下深刻印象。

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夏子涓短髮擺脫娘味

靠髮型「轉運」的亦不只陳葦璇一人，《全民造星III》的多位女將，都一改過往造型參賽，如夏子涓亦是剪短頭髮，立即輪廓盡現，到底髮型與面形及氣質有何關係？誰曾被嘲似大媽，卻搖身一變性感女神？

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