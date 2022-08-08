印度女懶理批評堅持留鬍鬚　忠於自我無懼世眾眼光只為自己而活

現今不少時代女性對於自身外觀要求日漸增長，不惜花費金錢裝飾打扮外觀，為求有最好的一面展人。再者現時不少美容院都設有多元化的服務，由美甲到皮膚管理及脫毛都一手包辦，即使不太在意打扮的女生都會參加脫毛療程，讓身體都變得白滑乾淨。不過印度有名女生毛髮相對濃密，她卻勇敢忠於自己，接受自己跟他人不一的地方，更以其形象示人，而獲得一眾網民大讚。



一名印度喀拉特邦坎努爾（Kannur）女生有一把濃密唇毛不但無懼世俗眼光，留了鬍鬚更自信地表示自己是「有鬚女性」（IG@meesakkari_）

一名印度喀拉特邦坎努爾（Shyja）女生有一把濃密唇毛不但無懼世俗眼光，留了鬍鬚更自信地表示自己是「有鬚女性」，並且說：「我愛我的鬍子。」現年35歲的Shyja早於5年前發現自己的毛髮長得愈來愈濃密，欣然接納身體變化，且她由頭到尾沒有「清除」的打算，反而一直好好打理兼留著鬍子，任由愈長愈明顯至清晰可見的程度。

沒辦法想像沒有鬍子的日子該怎麼過。 Shyja

近年疫情緣故，大家為了健康著想全球人類都佩戴口罩，這點讓Shyja感到十分不滿，由於佩戴口罩使她引以自豪的被遮蓋，疫情前Shyja經常上傳自己的照片到個人社交平台上，從來不感到羞恥，甚至直言鬍鬚是自己最有價值東西，因而一直為佩戴口罩一事一度令她非常不喜歡。

疫情前Shyja經常上傳自己的照片到個人社交平台上，從來不感到羞恥，甚至直言鬍鬚是自己最有價值東西。（IG@meesakkari_）

雖則Shyja勇於面對自己，但世上總會有部份人以不明的原因去攻擊自己。Shyja同樣因鬍鬚而不時在街上遭受途人嘲笑，她在個人社交平台上傳等照片亦不時受到網民的質疑及攻擊，甚至嘲諷她修眉卻不剃鬚是雙重標準。不過內心強大的Shyja懶理這些「無聊」的批評，更絲毫無損她的決心。她以「有鬍子的女生」為名開設了個人社交平台賬戶，不時都會上傳個人照片跟大家分享其生活，因而吸引到不少網民和媒體的關注。

雖則Shyja勇於面對自己，但世上總會有部份人以不明的原因去攻擊自己。（IG@meesakkari_）

其實初時Shyja曾對於自己身體變化一度感到疑惑，之後她決心面對自己亦留鬍子有一部份都全靠她家人的支持及鼓勵，讓Shyja更對於自己的決定更為堅定。此外她的丈夫總是在背外一直支持她的一切做法，從來沒有不滿她的鬍子，甚至連她的女兒經常都會大讚她的鬍子十分美麗，使她一直勇敢地以「最真實」的一面示人。

其實初時Shyja曾對於自己身體變化一度感到疑惑，之後她決心面對自己亦留鬍子有一部份都全靠她家人的支持及鼓勵。（IG@meesakkari_）

Shyja故事確實提醒了我們，Shyja的鬍子或許在某些人眼中稱她為「異類」，但她的決心及行動絕對能夠成為了現今社會眾多女生的榜樣。女生追求「美」從來不是錯，但所謂無人完美，盲目地力追完美，最終只會弄巧成拙。不但不懂自愛，更從中迷失自我，假若自己都不愛自己、不欣賞自己，只懂埋怨及嫌棄自己，又怎會得到被愛呢？其實「美」從不單純指外觀的美麗，而是包含著不同的因素在內。有人的「美」可以因他的魅力而散發出來，亦有人的「美」是因他擁有一顆善良的心，所以無需把社交所定義下來的「美」而限制了自己的想法，世界很大無窮無盡，學懂為自己而活吧！