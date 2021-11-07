王室時尚｜英女王七彩穿搭與嬌小體型有關？政治文化決定穿哪隻色

英國女王這身「迪士尼藍」打扮，真的是太吸睛啦！以繽紛色系打扮深植人心的英國女王，早前展開蘇格蘭皇家週Royal Week,Holyrood Week行程，同時，這也是她在菲臘親王過世後首度造訪蘇格蘭，而她這身散發好氣色的造型，讓人超期待她接下來的服裝～而小編也整理了她過去的「顏色盤時尚」，現在一起來看看吧！



除了英女王，大概也沒有人可以輕鬆駕馭到如此繽紛的七彩時裝了～不僅能散發出好氣息，還能穿出高貴格調！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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迪士尼藍套裝

女王出訪當地Irn-Bru汽水工廠時，特地穿上了迪士尼藍套裝，在象徵意義上，藍色屬於充滿期待的顏色，能帶給人可信賴和安心的感覺。尤其是在迪士尼中，當公主們換上藍色服裝時，其實就是暗示她們獲得了力量與堅毅。女王更是巧妙地戴上單顆珍珠耳環、三排珍珠項鍊，並戴上綴有藍、白花的圓帽，清新的色系，不僅襯托膚色，優雅氣質更是不用話說～

紫羅蘭套裝

參觀The Argylls’博物館時，女王穿上象徵尊貴、穩重的紫羅蘭色，長版外套內搭著碎花連身裙，讓她散發出一股神聖、高尚的尊貴氣勢。

牡丹紅套裝

英國女王登上伊利沙伯女王號航空母艦視察時，穿上了擁有黑色翻領的設計的牡丹紅套裝，配上三排珍珠項鍊，顯眼又大器！

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檸檬綠套裝

在參觀位於英國Runnymede的聯邦空軍紀念館時，英國女王穿著檸檬黃的套裝，所配戴的胸針更具有歷史意義。根據《每日郵報》，那是她在1954年加冕之旅拜訪澳洲時，當時洲總理孟席斯Robert Menzies所贈送的金合歡胸針。

Baby Pink套裝

前往參觀英國國防科學技術實驗室Defence Science and Technology Laboratory，DSTL時，英國女王一身粉嫩的Baby Pink套裝，散發出非常溫柔的親切感，讓人一看就覺得心裡暖暖的～

薄荷綠套裝

在接見湯姆穆爾爵士時，英國女王身穿的薄荷綠套裝，雖然依舊是長版套裝，但因為這會令人聯想到薄荷巧克力雪糕的色系，瞬間降溫不少！

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女王顏色盤時尚多到數不清

女王的顏色盤時尚，一直深獲眾多粉絲的愛戴，過去全世界的色彩指標 PANTONE還曾與倫敦的廣告商Leo Burnet London，為了慶祝女王登基60周年，更是推出以她為範本的PANTONE 顏色卡，一口氣集合了女王過去公開現身的繽紛色系穿搭，超級齊全的色號，真的會讓人很想知道，女王的衣櫃到底有！多！大！！

女王穿超搶眼都是因為...

不過，大家知道，女王為什麼會穿那麼搶眼嗎？這一切除了與她嬌小的體型有關，為了要讓大家能一眼看到她之外，而她所穿的顏色，也不是隨便搭搭而已，每套服裝都是會依據當天出席的活動、場合、政治、文化、國情等以及該顏色的象徵意義來決定的，這場時尚心理學，可是門高深的學問呢！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】