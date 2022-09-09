英女王逝世｜菲臘親王鐵漢柔情不惜捨棄一切　把溫柔體貼留英女王

英女王逝世｜英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II,The Queen of United Kingdom）在英國時間9月8日逝世，享年96歲。英女王在位逾70年，成為英國在位最長的君主。英女王一直以來形象正面，低調行事的作風贏盡民心，70年來見證英國起跌。在香港不少人會以「事頭婆」稱呼英女王，她曾2度訪港直入屋邨，讓一眾港人印象深刻。白金漢宮在當地時間下午 6 時半下半旗致哀，無數民眾在門外集合，為英女王離世祈福。當英國王室宣佈死訊不久，維多利亞女王紀念碑上出現了兩道彩虹，不少網民都指雙彩虹代表「英女王及菲臘親王」及女王「真的離開了我們」的標誌。



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英女王逝世｜英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II,The Queen of United Kingdom）在英國時間9月8日逝世，享年96歲。（FB@The Royal Family）

英女王及菲臘親王早於14歲邂逅，英女王更對其一見鍾情，二人在1947年12月20日共偕連理。二人青梅竹馬共渡高山低谷，攜手走過大半個世紀，締造英國王室史上最長的婚姻。已故菲臘親王曾大談二人婚姻之道是靠「寬容」2字，菲臘親王個性剛烈，又常被外界指他是「失言王」，卻在英女王眼中是一個「完美背後男人」，今天讓我們回顧一下英女王及菲臘親王4大感人回憶！

英女王逝世｜英女王及菲臘親王共渡高山低谷，攜手走過大半個世紀。（FB@The Royal Family）

英女王逝世｜不惜捨棄王室頭銜 只為迎娶心愛女孩

菲臘親王是希臘Prince Andrew及Princess Alice的第五子，並且擁有丹麥皇室血統，因此他是擁有着希臘和丹麥的王室頭銜與繼承權。不幸遇上政治動盪及父母離異的因素，使他養成了獨立堅強的個性。當英女王遇見菲臘親王後一見鍾情，據當時的管家憶述，菲臘親王的錢包一直藏著英女王的照片，而就當時的管家回憶說，菲臘親王的錢包裡也一直藏了女王的照片，而英女王的房間一直其照片。直到英女王年滿20歲時，菲臘親向喬治六世請求把女王嫁給自己。

英女王逝世｜不惜捨棄王室頭銜 只為迎娶心愛女孩（FB@The Royal Family）

為了能夠娶到自己心愛的女孩，菲臘親王不惜放棄希臘和丹麥的王室頭銜與繼承權，以視不會繼任另一個國家的王位的疑慮。此外他更改從母親家姓氏，以Philip Mountbatten這個平民名字來迎娶英女王。

英女王逝世｜為了能夠娶到自己心愛的女孩，菲臘親王不惜放棄希臘和丹麥的王室頭銜與繼承權。（FB@The Royal Family）

英女王逝世｜甘願成為英女王「背後男人」

菲臘親王不但為女王捨棄自己王子的身份，改為平民名字入藉英國。由他在結婚典禮向女王屈膝下跪宣示效忠那天起，菲臘親王在任何公眾場合都無法並肩行走，必定要跟在女王身後。自小的經歷讓菲臘親王變得個性剛毅，但他的一切溫柔都留給他心愛的女孩，更甘願成為她背後的男人。

英女王逝世｜甘願成為英女王「背後男人」（FB@The Royal Family）

我願意永遠在她身後看顧，這是我必須做的。 菲臘親王

英女王逝世｜一切溫柔都留給女王

外界不時直指菲臘親王是「失言王」，但其實他對英女王體貼入微，即使是小事情，只要是跟英女王有關他都一一照顧。英女王前廚師曾透露女王的菜單，女王早餐喜歡吃炒蛋、煙三文魚及松露，但為了節儉只會在重要節日或日子才進食，平日只會吃粟米片加水果作早餐。

英女王逝世｜一切溫柔都留給女王（FB@The Royal Family）

加上英國的松露需要靠進口，價錢昂貴。菲臘親王為了英女王吃到新鮮松露，決定親自種植，經過他的悉心照料及長久時間終於成功種植出松露，並成為了英國首位種植出稀有黑松露「黑鑽石」。

英女王逝世｜英女王：是我的精神支柱

菲臘親王說話直率，在公開場合講話都不打官腔，因此常出現語出驚人的場面。提到最令人印象深刻，一定是他在1961年參觀牙科診所時，創出「Dontopedalogy 」一字，意思是「說話沒經腦袋的失言」，更笑言：「Dontopedalogy 」就是張開自己的嘴巴，把腳塞進去，我已練習多年。

英女王逝世｜英女王：是我的精神支柱（FB@The Royal Family）

寬容是任何幸福婚姻必要的元素。 菲臘親王

順境時，寬容或不太重要，但當逆境來臨，寬容是極之重要的。 菲臘親王

英女王逝世｜英女王亦曾表示菲臘親王是敢於進諫，成為了她的力量來源和精神支柱。（FB@The Royal Family）

對此英女王不以為然，英女王身為一個國家的支柱必定要無時無刻保持矜持及嚴肅。菲臘親王正正就是好讓她真正放鬆的人，時而充滿稚氣，時而為她排難解憂。二人經歷了銀婚、金婚、鑽婚和白金婚，攜手走過大半個世紀。英女王亦曾表示菲臘親王是敢於進諫，成為了她的力量來源和精神支柱。