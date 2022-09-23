星座｜著重包裝人設　天秤座優柔寡斷讓人抓狂

【星座大小事】踏入9月尾進入天秤座的季節，01TV邀請到神婆辦公室Celia幫我們分析天秤座的性格特點、愛情觀、事業，甚至隱藏的一面。大家身邊總有一位愛好結交朋友的天秤座，他們愛搞氣氛又有善心，優點數之不盡。但感情上往往是天秤座最大的難題，想知？即刻點擊睇片！



淺談天秤座基本個性

天秤座個性聰明而且善於分析，由於屬風象星座，溝通能力比其他星座強，喜歡與不同類型的人做朋友，善於處理人際關係，因此被視為天生的公關高手。

對天秤座來說感情關係很重要，無論對「朋友」或「伴侶」都看得重要。 Celia（神婆辦公室）

因為天秤座象徵著「天平」，他們注重「公平」，如遇有不公的事情會感到十分不舒服，並想要馬上修正它。要注意的是，他們對「平衡」強迫症發作，每件事都過度執著，對熟悉的人更甚，顯得沒有人情味，變成了「公事公辦」，顯露他們斤斤計較的一面，變得難於相處接近，因此偶然也會出現人際關係差的天秤座。

在愛情中的態度及個性

天秤座不是那種愛得轟烈的人，但相當注重感情關係平衡，並希望每段關係都是有意義的。天秤座希望生活上能有人相伴，並建立一段和諧、平等的關係。

事實上跟天秤座談戀愛是一件浪漫的事，當發展成一段關係他們會盡量保持歡快、輕鬆的相處氣氛，因而愛花心思在拍拖活動中，令對方感受到跟天秤座拍拖，是一件開心、浪漫的事。

因為天秤座由金星主宰，天生愛美，即使天生條件不足，都依然對自己外貌及打扮都有一定的要求。反過來，俊男美女的確較易吸引他們眼球，在擇偶是有一定的審美標準，因此天秤座都會被認定是「外貌協會」。

不能只在乎表象或外表，反而忽略了內涵，會令人覺得膚淺。 Celia（神婆辦公室）

在工作中的態度及表現/強項

天秤座都是很理智分析的人，因為討厭衝突，在職場上採取愛好和平的態度，因為擅長設身處地、站在別人的角度看事情，設法保持中立，在工作上是個出色的「公關」，能給人非常有擔當得感覺。

在工作上能給人不同角度的理性分析，擔當決策、分析、策劃的類型工作都不錯。 Celia（神婆辦公室）

不過注意，當事情一直沒有任何取態，又做不了決定，如果遇著個性黑白分明、較偏激的同事，就會覺得你非常虛偽，更是沒有個性的牆頭草。

天秤座懂得鼓舞別人，讓大家更有凝聚力、氣氛變得更好。天秤座大方慷慨，是一個盡量對任何人都好的人，因此他們亦非常有善心，以古天樂先生為例，他成立了「古天樂慈善基金會」，幫助很多在社會的弱勢社群，另外亦成立了電影製作公司，期間亦有投資一些，香港本土小品的電影題材。

不為人知的陰暗面或地雷區

天秤座重視塑造人設形象，非常在乎別人如何看待自己，因此很多事都會埋藏心中，不喜歡「搲爛塊面」，很容易出現猶豫不決、選擇困難、不表態又模稜兩可的表現。要知道有時「溫柔」變成了「殘忍」，對別人眼中是一種偽善，該果斷時卻不能夠果斷，反而傷害了別人。

另一點值的留意是，天秤座是非常希望避免衝突，為了不引起衝突，他們第一時間會忍氣吞聲，敢怒不敢言，並沒有表達自己真正的想法就妥協。時間久了，不滿亦會越積越多， 再起衝突時忍受不了就會忽然失蹤，落入逃避的態度，對身邊人反而成了殘忍，亦令大家關係變僵的原因，被人認為軟弱又不負責任，造成渣男、渣女的印象。

***星座命理並非精密科學，內容只供參考！

嘉賓：神婆辦公室 Celia 統籌：葉思雅 美術：鄒嘉寶

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