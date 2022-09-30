消費劵2022｜4間純白的隱世按摩店推介　打卡同時療癒身心

消費劵2022｜消費劵將於明日（10月1日）發放最後一期，不如趁機用來做按摩，犒賞一下辛勤工作的自己。現時不少按摩店，都不再只著重於按摩手藝，還要兼具五感享受，讓人在身心靈方面都得以舒壓。其中簡約舒適裝潢，更是不少人的選擇考慮之一，特別是純白色調，更有助消除雜念，帶來療癒感覺。以下為大家分享4間遠離繁囂的隱世小店，遠看是間超好看的白色小屋，率先為大家帶來視覺的享受。



>>>香港SPA推介｜10大打卡按摩店！必試排毒足浴桶、泰式草球按摩<<<

消費劵2022｜按摩店推介：愉愈。(IG@yuyuspahk)

白色隱世按摩店推介一：愉愈



稍為遠離熱鬧的尖沙咀街道，可看出不一樣的平靜面貌。坐落香港歷史博物館對面的小巷，有間純白的兩層高小屋，牆身雕有簡單的幾何線條。屋內配合木製傢私，展現出小清新日系風格，而大型的旋轉木梯，更是亮眼的打卡點。店員服務細心，會自端上飲料，並透過簡單對話，為你選出最適合的療程。

特別推介異國花園按摩，採用首間引入的澳洲精油香氣，包括保加利亞玫瑰、法國橙花及阿拉伯茉莉，配合特有的按摩法，讓人在短短的一至個半小時內舒展身心。在完成後，更會得到熱茶及點心，味道不錯，難怪開張不久，已得沈殷怡及曾樂彤等明星及KOL支持。

地址：尖沙咀漆咸圍8號號地下

消費劵2022｜按摩店推介：日月。(IG@sunandmoon.massage)

白色隱世按摩店推介二：日月



「日月」的旺角及西營盤店，皆以明亮的白色作店面設計，配合小夜燈的暖色燈光，予人一種如家般的溫暖舒適感。店內使用木系傢私，充滿自然氛圍，讓人頓時放鬆心情，加上細小而實用的裝修設計，就似日本家庭的住屋，一下子回到「家鄉」。按摩基本以舒展及排毒為主，提供古法、泰式、熱石、足療及磁叉按摩。

地址：旺角洗衣街203號地舖；西營盤忠正街8號藝里坊1號1樓3號舖；尖沙咀柯士甸道134號太極大樓地舖

消費劵2022｜按摩店推介：Shh Massage & Cafe (IG@shh.ltd)

白色隱世按摩店推介三：Shh Massage & Cafe



結合按摩及咖啡兩大港人愛去的地方，將me time的舒適療癒感放至最大。Shh Massage & Cafe同樣位於尖沙咀，門面以白色水泥牆為主，配合歐式拱門設計及乾花，有種高級和細緻感覺。小屋的底層為咖啡店，裡面裝潢以自然為主，上層則是按摩空間，打開門口可看到白色石春路，上去後牆身也是白色為主，並以玫瑰金色點綴，展現出輕奢華的感覺。店鋪由女星蘇麗珊有份投資，早前開業時得到一眾好友到場支持。

地址：九龍柯士甸道144號

消費劵2022｜按摩店推介：Me Time Massage (IG@metimemassagehk)

白色隱世按摩店推介四：Me Time Massage



雖是冷冰冰的白色水泥牆身，卻有種舒適感覺。店內以奶油色和淺木色為主調，空間寬敞，充滿自然感，連洗手盤都有著細緻的感覺。店鋪設超過10款按摩療程，更有泰國按摩師坐陣，而且位置坐立於銅鑼灣軒尼詩道，方便逛整天街後進店抖一抖。

地址：銅鑼灣軒尼詩道451號地舖