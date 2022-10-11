極光女機師衝上雲霄追極光　赴美圓飛行夢：像鳥一樣自由自在地飛

【100種女生】衝上雲霄飛行可能是不少人小時候的夢想，而香港女生莫麗淇（Niki）就身體力行，捨棄正職遠赴美國追尋自己的飛行夢，不單完成了小型飛機駕駛課程，更親自駕駛小型飛機飛進北極圈追極光，成為了極光女機師：「第一次開飛機上天感覺很興奮，想怎樣就怎樣的自由自在感覺能將煩惱拋諸腦後。」



說到香港的經典電視劇，《衝上雲霄》絕對是其中之一，當年播出時更激發起不少人的飛行夢，紛紛投考空中服務員及機師。而Niki就坦言自己是受到《衝上雲宵2》劇中角色Holiday的影響，令她喜歡上飛機。在坐飛機時，Niki發現自己很喜歡飛行，便很想試一下自己駕駛飛機會是什麼感覺，下定決心辭去正職，遠赴美國追尋自己的飛行夢。

【100種女生】Niki身體力行捨棄正職遠赴美國追尋自己的飛行夢（歐嘉樂 攝）

我想做自己想做的事，像鳥一樣自由自在地飛，開著小型飛機喜歡去哪就去哪。 極光女機師 莫麗淇（Niki）

隻身飛到美國上小型飛機駕駛課程在外人眼中可能是一個十分高門檻而且昂貴的夢想，但Niki就為大家打破這個「誤會」，告訴大家飛行夢並不遙遠。美國的小型飛機駕駛課程並不需要高學歷或物理等理科底子，因為課程中會教授無線電通訊、天文等航空知識。語言上，英文亦不需要非常流利，能溝通就可以了。而且很多人都會誤以為有近視就失去了駕駛飛機的機會，但只需要戴眼鏡或隱形眼鏡，能矯視視力便可。

【100種女生】美國的小型飛機駕駛課程並不需要高學歷或物理等理科底子，因為課程中會教授無線電通訊、天文等航空知識。（受訪者提供）

回憶起第一次開飛機上天，Niki就表現得十分興奮，像個大孩子一樣笑得十分燦爛！讓她最開心的，就是飛上天後想怎樣就怎樣的自由自在感覺，令她能將煩惱拋諸腦後，留在地面上。

第一次開飛機上天感覺很興奮，像小朋友看到聖誕老人般，好激動、好開心。因為第一次教官已經很放心交給我做起飛，所以第一次起飛已經「爽到爆炸」。 極光女機師 莫麗淇（Niki）

【100種女生】回憶起第一次開飛機上天，Niki表現得十分興奮。（受訪者提供）

對Niki而言，駕駛小型飛機最困難的地方就是降落，與民航機不同，降落時要拉起機頭，而且都只能憑感覺將機頭拉起，故一開始會不知道該怎麼辦，更曾因此想過放棄。不過，Niki就表示教官曾讚過女生的手比較溫柔，扭方向盤及降落時都會慢慢做，比較安全和細緻。

一般香港人受的教育都是聽正統英文，以美式各英式口音為主，因此在溝通上，Niki認為要聽得懂不同國家的英文口音及發音亦是一大難題，例如印度、韓國、日本等地的英文口音就比較難聽懂：「有時會覺得為什麼好像經常溝通不來，聽不清楚對方說什麼。」不過，Niki卻選擇迎難而上，把聽不懂的對話錄下來，並不停聽YouTube及外藉人士說英文，經過一番苦功及練習後，終於能流暢地與控制塔溝通。

有別於其他的小型飛機師，Niki的飛行路線是港人較少聽到的北極圈路線，多次親自駕駛小型飛機飛進北極圈追極光，她選擇成為極光女機師的背後卻是充滿了少女情懷：「傳說看極光可以幸福一世。」而這位極光女機師亦同時追求刺激：「我不光只是守株待兔看極光，更是極光獵人，透過分析數據極光出現的位置及時間。」

追尋極光的樂趣不是這麼容易有，可遇不可求。 極光女機師 莫麗淇（Niki）

那麼在飛機上看極光的感覺有什麼不同？Niki表示，在飛機上雖然不能看到整個天幕都是極光的效果，自由度沒有在地面看那麼大，但飛機上看到的極光很漂亮，感覺與極光非常靠近。而她亦教授了在飛機看極光的小技巧：「飛機上看極光要知道極光會在窗口的左方還是右方出現，由於窗口的玻璃會反光，因此想清晰地看極光就要用深色衣物包住頭才才靠近窗口觀看。」

【100種女生】極光女機師Niki稱：「追尋極光的樂趣不是這麼容易有，可遇不可求。」（受訪者提供）

極光的季節是在9月至3月，身為國際極光協會幹事，Niki最多一年去兩趟極光地方，她指最漂亮的地方就要數阿拉斯加，雖然當地天氣極端，氣溫低至負40多度，但她就成功在阿拉斯加看到了冠冕狀的極光在頭頂，令Niki十分難忘。回港後她更創作了一首名為《幸福極光女神的降臨》的純音樂，更畫了一幅畫，寓意這冠冕狀的極光是可遇不可求，而美好的事情會一瞬即逝，因此鼓勵大家要珍惜眼前人。