大眼妝｜韓系「太陽花睫毛」6招秘技公開 　放大眼睛要「這樣」夾

撰文：葉旭詩
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放大雙眼，除了眼影和眼線幫助，纖長、根根分明的眼睫毛也是功不可沒。大熱的「太陽花睫毛」以束狀感為重點，妝感上講求捲翹纖長且束束分明，看起來存在感明顯，卻又不如假眼睫毛般過於誇張。韓國美妝Blogger分享如何用6招刷出「太陽花睫毛」，方法簡單易做，愛美女生不妨一試。

近年大熱的「太陽花睫毛」就以束狀感為重點，在妝感上不僅講求捲翹纖長且束束分明，看起來存在感明顯，卻又不如假眼睫毛般過於誇張。（3ce_official@Instagram）

對比起一般濃密蓬鬆的睫毛效果，「太陽花睫毛」強調的是束狀感，由眼頭至眼尾都朝著上翹的角度綻放起來，讓雙眼就如太陽花般盛開，除了有瞬間放大雙眼的效果外，也能使眼神更加柔和有神。

擅長睫毛妝的韓國美妝Blogger COCOCHO在YouTube頻道分享刷出束狀睫毛的方法，6個步驟可完成自然捲翹的眼睫毛妝容。

在刷睫毛液前，首先要夾好睫毛。大部份女生在夾眼睫毛時只是不斷往上夾，然而這樣夾出來的睫毛不但會夾不捲翹，持久度也一般。

正確做法是根據睫毛生長方向，轉動睫毛夾，施力夾翹，而眼頭、眼尾的睫毛可以分開兩次夾，讓捲翹效果更明顯。夾完睫毛後，可以利用睫毛梳以「Z型」梳理睫毛，調整睫毛的紋理方向同時解開結塊部分，為後續刷睫毛做好準備。

刷睫毛時要注意手法，先以豎起方式往上直刷，再橫放從根部往上刷。而要達到束狀感的妝效，關鍵要利用鑷子，趁睫毛膏未乾透，便要用鑷子順著同一方向往上夾出束狀感。

▼▼▼【按圖看步驟】6招刷出根根分明「太陽花睫毛」，要讓放大雙眼的效果更明顯，下眼睫毛也是重點 ▼▼▼

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