李聖經淺啡瞳孔備受追捧推隱形眼鏡　眼睛顏色原來隱藏性格健康？

黃皮膚,黑頭髮,深色眼珠,都是東方人的表徵,如果說眼睛顏色可以分析出個人性格,難以置信,然而,只要細心一看,並非每位亞洲人都是黑眼珠,有些會是淺啡色,,甚至淺藍色,到底我們的眼睛顏色代表着甚麼呢?

韓國藝人李聖經雖然是亞洲人,但她的眼睛便是淺啡色的,像外國人般,更有隱形眼鏡公司推出「李聖經款」的有色隱形眼鏡。(heybiblee@Instagram)

對於眼珠顏色形成,絕大部分人一定會指是與家族基因、遺傳學有關,以上都是其中一部分的因素,美國University of Delaware(特拉華大學)曾就眼球顏色作出研究,眼睛的顏色不單是遺傳特徵,顏色是由多種基因變異互相影響,所以就算是兩個藍眼睛的父母都可以生出啡色眼睛的孩子。

外國多間大學都曾對眼球顏色進行研究,健康網《Power of Positivity》綜合多項研究,得出眼球顏色代表着的個人性格,甚至你的健康,你又覺得準不準確?

