李聖經淺啡瞳孔備受追捧推隱形眼鏡　眼睛顏色原來隱藏性格健康？

黃皮膚，黑頭髮，深色眼珠，都是東方人的表徵，如果說眼睛顏色可以分析出個人性格，難以置信，然而，只要細心一看，並非每位亞洲人都是黑眼珠，有些會是淺啡色,，甚至淺藍色，到底我們的眼睛顏色代表着甚麼呢？

韓國藝人李聖經雖然是亞洲人，但她的眼睛便是淺啡色的，像外國人般，更有隱形眼鏡公司推出「李聖經款」的有色隱形眼鏡。（heybiblee@Instagram）

對於眼珠顏色形成，絕大部分人一定會指是與家族基因、遺傳學有關，以上都是其中一部分的因素，美國University of Delaware（特拉華大學）曾就眼球顏色作出研究，眼睛的顏色不單是遺傳特徵，顏色是由多種基因變異互相影響，所以就算是兩個藍眼睛的父母都可以生出啡色眼睛的孩子。

外國多間大學都曾對眼球顏色進行研究，健康網《Power of Positivity》綜合多項研究，得出眼球顏色代表着的個人性格，甚至你的健康，你又覺得準不準確？

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資料來源：《Power of Positivity》、《Eye color: The myth》、《The Biology of Beauty: The Science behind Human Attractiveness》、fastlife.com