麥玲玲2023兔年運程｜12生肖整體事業運　肖龍者易因誤會開罪別人

【麥玲玲2023兔年十二生肖運程｜事業運】麥玲玲2023兔年12生肖運程一文看清！所謂「去舊迎新」把過去一年的好壞放下，以全新心態迎接美好的新一年！女生當然最著重感情問題，到底十二生肖於兔年的感情運程如何呢？兔年是否適合「拉埋天窗」呢？一同來參考玄學家麥玲玲2023兔年12生肖運程啦！



>>>麥玲玲2023兔年運程｜12生肖整體愛情運 屬狗凶星入主恐臨分手運<<<

麥玲玲2023兔年運程：十二生肖運程一文睇清

麥玲玲2022兔年12生肖運程（麥玲玲授權圖片）

麥玲玲2023年兔年生肖運程：肖兔、龍、蛇、馬者

麥玲玲2023兔年運程：肖兔者



肖兔者今年事業發展稱心如能，工作表現會備受老闆認同讚賞，有望獲得表揚而有升遷。雖然事業走勢上揚，惟犯本命年。若打算轉工跳槽者,必須要做好風險管理，避免出現「兩頭不到岸」情況。

麥玲玲2023兔年運程：肖龍者



兔年有「六害」及「晦氣」凶星，加上屬「害太歲」年份，肖龍者容易有明爭暗鬥、溝通不足或言語誤會而開罪別人，故事業屬好壞參半的年份，謹記保持圓融事業運將有更佳發展。

麥玲玲2023兔年運程：肖蛇者



兔年吉星進駐，與同事下屬相處融洽，不妨積極把握眼前好運，多構思工作上的新方向、親力親為監管下屬,整體事業將有上揚之勢。

麥玲玲2023兔年運程｜兔年吉星進駐，與同事下屬相處融洽。《我要準時下班》劇照

麥玲玲2023兔年運程：肖馬者



職場上的是非口舌頻繁，以免鋒芒太露而遭受攻擊。師傅建議肖馬者不宜急於求變，公餘多報讀進修課程學習新技能，循序漸進、穩步向前較為合適。

麥玲玲2023年兔年生肖運程：肖羊、猴、雞、狗者

麥玲玲2023兔年運程：肖羊者



肖羊者待人處事要謙虛低調,以免鋒芒太露影響發展。流年吉星助力主要反映於事業之上，故工作發展算是如虎添翼，不妨積極把握，可望有突出表現。

麥玲玲2023兔年運程：肖猴者



肖猴者經歷「沖太歲」來到兔年事業運將會漸入佳境，加上有掌管權力的吉星入主，又有貴人助力加持，可望於職場上一展拳腳，不妨積極把握好運勇往直前。

麥玲玲2023兔年運程｜肖猴者經歷「沖太歲」來到兔年事業運將會漸入佳境。《今天不上班》劇照

麥玲玲2023兔年運程：肖雞者



兔年想轉換工作環境，惟屬「犯太歲」，凡事不宜輕舉妄動。師傅建議肖雞者作出變化前需要考慮周詳、調節心態、降低目標，多報讀進修課程充實自己，長遠對事業發展可有幫助。

麥玲玲2023兔年運程｜兔年想轉換工作環境，惟屬「犯太歲」，凡事不宜輕舉妄動。《我要準時下班》劇照

麥玲玲2023兔年運程：肖狗者



肖狗者兔年有望憑貴人助力而於事業上有發展空間。不過屬「合太歲」 年份容易被是非口舌纏身，加上情緒易受困擾，師傅建議兔年可申請內部調遷或崗位調動。

麥玲玲2023年兔年生肖運程：肖豬、鼠、牛、虎者

麥玲玲2023兔年運程：肖豬者



肖豬者職場上發揮魅力，可望憑藉人和而使事業有進步。不過肖豬者多加忍讓,避免無謂爭執，師傅建議待人處事盡量低調，事不關己不宜多管閒事。

麥玲玲2023兔年運程：肖鼠者



肖鼠者新一年的事業發展，很大程度視乎其行業而定。兔年有「天德」貴人星及「紅鸞」 桃花星加持，有助個人光芒四射。打工一族的地位及薪酬會有輕微調整，整體仍屬進步之年。

麥玲玲2023兔年運程｜肖鼠者新一年的事業發展，很大程度視乎其行業而定。《無法成為野獸的我們》劇照

麥玲玲2023兔年運程：肖牛者



兔年的事業將會有起色，肖牛者新一年將會有輕微升遷運，惟只屬職銜及權責提升，薪酬則未見有大幅薪調。

麥玲玲2023兔年運程：肖虎者



肖虎者新一年吉星欠奉，事業運稍有進步。雖然職銜及權責可有遞增，但薪酬加幅則不算明顯。師傅建議肖虎者要學懂放鬆心情，以樂觀正面心態對面新挑戰。