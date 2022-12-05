48歲楊千嬅是如何走下神壇？由歌、影顛峰到門票滯銷 4事件失人氣

楊千嬅︳近年專注於中國發展楊千嬅，早前宣布將於12月中在亞洲博覽館舉行兩場《楊千嬅 B minor音樂會2022》演唱會，惟至今日門票仍未售罄，甚至在二手交易平台出現「減價平放」等帖文﹐與她以往演唱會一票難求情況有著天壤之別。楊千嬅出道26年，無論是「十大勁歌金曲」還是「叱咤樂壇」都屢次榮獲「最喜愛女歌手獎」，拍攝電影《志明與春嬌》更讓她榮獲香港電影金像獎最佳女主角，成就非凡，那到底怎麼走至今天人氣大不如前？早前有討論區票選「十大後悔迷過的偶像」，楊千嬅大比數當選第一名，點出了她是如何一步步走下神壇！



日前楊千嬅在Instagram上發長文，開首就以中國人慣用語「親」開首來與大家拉近距離打招呼，內文提到自己對家的味道看法，經常很掛念家裡的味道，特別是媽媽親手包的雲吞。再提及到這兩年疫情間多了留在家，為兒子學做菜，每次看到兒子都吃光就很感動。帖文被不少網民揶揄她演唱會門票滯銷，所以使出母親和兒子這招溫情牌，希望可以幫助銷售量，但也有網友發現「親」其實只是楊千嬅其中一首歌名，認為大家過度猜測了！

不論楊千嬅連日發文是為銷情，還是因回到香港多了在Instagram分享生活，她的演唱會賣座力的確不如以前，更一度被誤傳取消演唱會，令不少人當時真的以為門票滯銷而乾脆取消了演唱會！

楊千嬅｜初出道即走紅 全賴林夕、黃偉文兩人填詞作品

楊千嬅｜曾幾何時楊千嬅在歌迷心目中，是一位默默耕耘、憑藉一首又一首琅琅上口的歌曲，成為深入民心的歌手（IG@yeungchinwah）

曾幾何時楊千嬅在歌迷心目中，是一位默默耕耘、憑藉一首又一首琅琅上口的歌曲，成為深入民心的歌手，不少人自言是聽著她的歌長大的！但提到楊千嬅真正走紅，不得不提到林夕和黃偉文這兩位樂壇的神級人物，楊千嬅多首傳唱度極高的歌都是出自二人之手。其中林夕對楊千嬅更是非常偏心，會將自己寫得最好的詞都給了她，包括《再見二丁目》、《少女的祈禱》、《飛女正傳》、《小城大事》等，這些提到歌名就能想起旋律和歌詞等熱門歌，都是出自林夕之手，可說是他一手捧紅了楊千嬅。

楊千嬅｜憑多部電影作品的「大笑姑婆」形象入屋

楊千嬅出道不久正是港產片黃金期，她接連拍攝了《玉女添丁》、《新紮師妹》、《干柴烈火》等，讓她成為了當時最具賣座力的喜劇女主角之一。（《每當變幻時》劇照）

提到楊千嬅的形象一定是真性情的「大笑姑婆」，出道不久正是港產片黃金期，她接連拍攝了《玉女添丁》、《新紮師妹》、《干柴烈火》等，其正面、活潑開朗又放得開的形象讓觀眾對她印象深刻，讓她成為了當時最具賣座力的喜劇女主角之一。楊千嬅的親和力和觀眾緣在當時相當好，其「大笑姑婆」相當入屋，猶如她本色出演，真性情的形象深得觀眾心！

楊千嬅｜《志明與春嬌》演繹出貼地「港女」形象

楊千嬅｜使楊千嬅事業更上一層樓，絕對不得不提《志明與春嬌》，把那個平凡又普通的「港女」詮釋得淋漓盡致。（《志明救春嬌》劇照）

令到楊千嬅事業更上一層樓，絕對不得不提《志明與春嬌》，把那個平凡又普通的「港女」詮釋得淋漓盡致，就像每一個普通女生一樣，努力生活，想收獲美滿愛情卻又怯懦不敢愛。楊千嬅的戲中角色，並不是大眾眼中的完美女主角，但又給人一種「你只要努力也能擁有完美結局」。正正與香港人的努力拼搏、奮鬥向上的典型香港故事，不謀而合。

楊千嬅｜「樂壇人瑞」是褒義？

楊千嬅曾被「瓊姐娛樂台」封為「樂壇人瑞」（IG@yeungchinwah）

楊千嬅曾被「瓊姐娛樂台」封為「樂壇人瑞」，她於2015年舉行的「Let’s Begin世界巡迴演唱會2015」時，與嘉賓鄭秀文笑道二人可以組成「人瑞版Twins」，其後楊千嬅繼續自嘲「我成日見到網民寫『樂壇人瑞』！做到人瑞係好大成就，我都不知幾想，咁可以對個仔耐啲！」原來帖主瓊姐也有去看演唱會，當晚就對此事回應表示「樂壇人瑞」是中性的，只是想形容楊千嬅唱極都未被市場淘汰，認為：「樂壇人瑞這個名，是褒的。」

楊千嬅｜失人氣的觸發點事件1及2：刪帖文及刪留言

楊千嬅在2020年分享了一張25年前出道照，感謝陪伴她走過25年的同事和伙伴。（IG@yeungchinwah）

但大家對楊千嬅的失望觸發點是她在2019年，上載了黑底白字的「R.I.P」，但當晚就刪除了﹐讓粉絲們對她非常失望，指當日「心口那個勇字」的女生不見了，隨後出現一陣「退追蹤潮」。而最令歌迷們失望的大概是楊千嬅在2020年分享了一張25年前出道照，感謝陪伴她走過25年的同事和伙伴，有不少網民留言祝福，亦有網民引用林夕為她寫的歌詞暗嘲她，但卻被網民發現留言被刪除，令不少喜歡她多年的歌迷傷心。

楊千嬅｜失人氣事件3：入行二十六年唱功依然沒進步

而一個歌手最重要把歌曲唱好，但楊千嬅的唱功卻是多年來一直被垢病（IG@yeungchinwah）

而一個歌手最重要把歌曲唱好，但楊千嬅的唱功卻是多年來一直被垢病，從她出道至今被指「唱歌難聽」、「走音」、「唱live完全唔掂」，在楊千嬅每場表演後，在影片下都會出現的留言，一個本職工作都沒法做好的藝人，很難讓人喜歡。曾經在香港討論區一直流傳著一句：「沒有林夕，沒有黃偉文，沒有香港人，你（楊千嬅）什麼也不是。」網民對此認為形容得十分貼切，入行二十六年卻從未進步過！

楊千嬅｜失人氣事件4：被封為「史上最不值金像獎」

楊千嬅另一個身份是演員，更是一位曾憑著《志明與春嬌》的余春嬌一角，成為2013年香港電影金像獎最佳女主角。（《志明與春嬌》劇照）

除了歌手，楊千嬅另一個身份是演員，更是一位曾憑著《志明與春嬌》的「余春嬌」一角，成為2013年香港電影金像獎最佳女主角，是繼1988年梅豔芳後第二位「歌影雙后」。但當年的爭議亦非常大，很多人都認為楊千嬅憑著角色形象討好，而她的演技未足以獲得最佳女主角，被封為「史上最不值金像獎」。雖然獲得最佳女主角，但演技卻未受觀眾認可，可能也是讓楊千嬅一步步失去了當初憑電影成功入屋的正面形象。