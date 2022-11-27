美之尋寶靠4貼士搜羅平靚正二手衣物　挑戰$200襯出4套復古穿搭

美之是位於旺角的一間時裝入口店，專門出售二手復古衣物。美之是不少女生的尋寶之地，只要給予少許耐性，就可以入手到平靚正的二手衣物！《01女生》今次特意到美之時裝入口店，跟女生們分享一下逛美之時的購物貼士，以及挑戰用$200襯出多套不同風格的復古穿搭，立即看看！



4大美之購物貼士公開 搜羅平靚正二手衣物

美之是不少女生的尋寶之地，只要給予少許耐性，就可以入手到平靚正的二手衣物！（黃寶瑩 攝）

美之購物貼士1：從最便宜的區域開始尋寶

每次踏進美之，五花八門的衣物都令人花多眼亂，不知應從那裏開始看，店內以不同價格將衣物劃分區域，建議大家可從最便宜的區域開始入手，最平$5、$10就可以買到1件衣物了！

美之購物貼士1：從最便宜的區域開始尋寶（黃寶瑩 攝）

美之購物貼士2：切記要有耐性

美之有別於其他時裝店，店內不會把最受歡迎或重點推介的商品放出來，所以行街時切記要有耐性，逐件逐件慢慢選購，這樣才能輕鬆找到心頭好。

美之購物貼士2：切記要有耐性（黃寶瑩 攝）

美之購物貼士3：多款復古襯衣、牛仔單品、飾物

美之內匯集了各式各樣的時裝單品，襯衣、馬甲、T恤等等都有，大家下次到美之時不妨入手幾件復古襯衣，可以直接當作上衣穿，亦可以作為外套，輕鬆打造出多種不同的穿搭造型。

提到復古，牛仔可說是不可或缺的元素，美之內有不少牛仔單品可供選購，部分更低至$30即可入手，相當抵買！除了衫褲以外，大家也可以看看店內有沒有配飾值得入手，帽子、袋、皮帶都都有不少靚款值得買啊！

美之購物貼士4：不要錯過男裝部

Oversize亦是復古元素之一，女生們不要局限於選購女裝，男裝款式亦暗藏不少寶物，大家也可作Oversize穿著，瞬間充滿復古時尚感。

美之購物貼士4：不要錯過男裝部（黃寶瑩 攝）

挑戰$200襯出4套復古穿搭

記者今次就實試了用$200在美之襯出多套復古穿搭，立即看看記者用$200買到甚麼單品及襯出怎樣的穿搭吧！

復古穿搭1：輕熟氣質風

復古穿搭1：輕熟氣質風（黃寶瑩 攝）

喇叭長褲及牛仔是復古的其中2大元素，這條復古喇叭牛仔長褲，喇叭筒型顯得雙腳十分修長，而且只需$30，十分抵買！上身配以黑白雪紡襯衣，透薄質感略帶知性氣質，輕鬆打造出一身輕熟氣質風的復古穿搭。

輕熟黑白雪紡襯衣 $40

復古喇叭牛仔長褲 $30



復古穿搭2：美式復古風

復古穿搭2：美式復古風（黃寶瑩 攝）

在這套穿搭之中，下身同樣穿上了這條復古喇叭牛仔長褲，而上身就換上一件綠色長身休閒上衣，牛油果綠色特別且優雅，而且只需$5就買到，證明在$5區也真的可以尋到寶！復古元素不少得一條復古頭巾，記者在美之也找到這條$10的綠色格紋絲巾，作頭巾佩戴立即復古感十足！

綠色格紋絲巾 $10

綠色長身休閒上衣 $5

復古喇叭牛仔長褲 $30



復古穿搭3：歐美街頭風

復古穿搭3：歐美街頭風（黃寶瑩 攝）

剛剛提到美之有不少牛仔單品，記者就入手了這件短身牛仔外套，短身設計有助修飾身形線條，下身就配了一條迷彩短裙，打造出一身型格的歐美街頭風！

短身牛仔外套 $80

迷彩短裙 $30



復古穿搭4：甜美可愛風

復古穿搭4：甜美可愛風（黃寶瑩 攝）

復古穿搭也可以穿出一身甜美可愛風，記者同樣在$5區找到一件可愛的粉紅卡通T恤，下身配搭迷彩短裙，打造出甜美可愛穿搭。

粉紅卡通T恤 $5

迷彩短裙 $30



記者用了足足$200就買到以上多款單品，襯出4套不同風格的復古穿搭，大家也趕快到美之逛一逛，尋寶去吧！

產品提供：美之時裝入口店