宅女8大特徵：不愛打扮、甚少出席朋友聚會　骨子裏卻暗藏少女心

魚乾女、宅女、腐女都是形容女生不喜歡出門，喜歡待在家裡，對某種東西特別熱衷等等。這些女生有些雖然外表看不出來，但其實骨子裡就是個不折不扣的宅女啊～



你不要先急著否認！先跟著往下看，看看你是不是有類似的狀況，再慢慢地澄清吧(笑)

以下8種特徵，你中任何一種都難脫單。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 與朋友出去一下就想回家

姐每次只要和朋友約，在見面之前都會在內心OS：「還是不要去，回家好了？」然後只要吃飯到一半，一定又會OS：「好想趕快回家喔...」

2. 每天回家第一件事就是換上睡衣

回家之後絕對不可能穿著今天的衣服做任何事情，一開門就會馬上換衣服～換上睡衣的那瞬間真的覺得自己解脫啦！

3. 只要躺在床上任誰約你都約不出去

不要說躺在床上了，表姐個人是只要一回家，就別想要我再出門！拜託～都已經回到溫暖的小窩了，外面就算有美食還是帥哥都沒辦法引起我的興趣啦～

4. 一個禮拜希望留一半以上的時間讓你待在家

朋友和你約時間出去，你一定會先看看自己是不是有一半的時間可以好好在家放鬆，如果不是的話，那你可能會和拒絕朋友的邀約，和他說沒空～下個禮拜再約吧！

同場加映：天生自帶富貴命的3大星座：天蠍同錢有緣自細有抽獎運但難發達？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5. 每天都一定要追劇、看動畫、看漫畫

待在家要幹嘛？當然是追劇追到天荒地老，看動漫之類的看到累了想睡，睡醒之後再繼續看啊！！！

6. 非常愛幻想

也不知道是不是很喜歡看虛幻的東西，所以非常喜歡幻想，幻想偶像、漫畫人物等等的....

7. 大多數是單身

可能是因為太不喜歡出門了吧，所以總是～單身ㅠ

8. 假日能不化妝就不畫，能不穿內衣就不穿

人生就是追求一個放鬆～沒有要出門的話幹嘛要穿內衣？假日就算要出門還是覺得好麻煩，乾脆素顏好了啦！反正就是能不動就不動啦！

不管你中了上面幾項，都有合理的懷疑你就是宅女～

【本文獲「WISHNOTE」授權轉載】