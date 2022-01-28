年廿八大掃除必學！日本收納達人傳授5招　告別凌亂衣櫃除舊迎新

年末將近，每個家庭皆紛紛拿起掃除工具要將家裡換然一新...，曾經是諾大的衣櫃，經過了一年不僅已經沒有多餘空間再置放些衣服用品，甚至是到凌亂不堪的地步，也會進而影響到媽媽們的心情。跟著日本達人傳授的收納撇步，「丟棄、分類、收納」三大原則，除舊佈新迎新年吧！



《怦然心動的人生整理魔法》劇照

跟著日本衣櫃收納達人5個Tips，還你一個漂亮清爽的衣櫃。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Tip 1. 衣架統一將衣服分門別類

衣服吊掛收納是衣櫥的主要視覺內容，故「衣架是否統一」就成了決定內容是凌亂不堪還是井然有序的主要關鍵。運用統一的衣架的質料及顏色，不僅一目瞭然、也很容易取得想要穿搭的衣服，也不會因為衣架尺寸材質參差不同，而浪費多餘空間。另外，也可以依衣服顏色及當季與否分門別類，換季時，只要簡單的一次移動即可。對於不是當季的衣服，利用防層罩可以達到保護效果，也能清楚知道，還剩下哪些空間可以運用。

看見衣架就能立即知道，對於「整理衣服」是否有相對性的一套講究。進階版的達人們，也可以依據衣服輕重，選擇不傷衣領的斜口設計或是承重好、長期使用也不會變形的加粗衣架。

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Tip 2. 利用置放抽屜式的收納箱

向上延伸的掛衣空間整頓清楚後，善加利用置放抽屜式的收納箱，將底部剩餘的空間，規劃佈局及收納量。衣物在折疊時，除了要符合收納箱大小之外，也須尺寸統一，方便容易找尋。另外，根據個人生活習慣，也要先行思考是要用堆疊方式或是站立式放置。即使將來衣物變多，也會因為收納箱可堆疊上去，不用煩惱沒有容量可納入。

另外質材過於鬆軟、尺寸不均的襪子、內衣褲會常被歸類於收納箱內，這時可以利用隔板固定，既不會糾結在一起，也不怕私密物沾染灰塵。

Tip 3. 門後掛勾收納裝飾品

光要找到合意的配件總是要花上不少時間，或是因為雜亂無章的擺放找不到想要搭配的時尚感覺嗎？活用衣櫥的拉門，將門後掛上掛鉤，收納大型的飾品一氣呵成！不論是長條形的項鍊、領帶、圍巾甚至是帽子，如同打造一個小型的試衣間，穿搭變得非常方便。

門板外側還可以掛起即將要用的衣物或是家居服，實施衣服不落地，看起來清爽拿起來也方便不會手忙腳亂。

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Tip 4. 昂貴包包需直立式收納

收納達人通常也是對時尚有著一定的敏感度，除了衣物裝飾外，包包更是重要的配件之一。隨著當日的心情或是不同的穿衣風格，包包自然而然的也跟著越來越多...，因為材質或是價格高昂無法擠壓等條件下，包類收納也成了一門講究學問。為了保持形狀和拿取方便，直立式的置放方式最佳，如果材質過軟無法站立，可用毛巾或是書架固定。

原本立體式的包包收納本來就比較困難，為了心愛的它花點心思騰出空間吧，或是利用上述撇步3拉門後的空間吊掛也是個不錯的選擇喔。

Tip 5. 經常性斷捨離

為了有效利用少許空間，趁著年末一鼓作氣把一年都沒穿過的衣物，列入斷捨離的清單中吧！因為風格改變未來也不會再有出場機會的衣服，也應該毅然決然地捨棄。認為丟掉太可惜的妞妞們可以選擇資源回收或是捐贈給有需要的人，上網拍賣跟拿去二手商店估售也很不錯。或是為接下來的大掃除做準備，拿來當作抹布或是清潔用品也很環保喔。

只進不出只會造成衣物越堆越多，懂收納撇步還不夠，適時的斷捨離也不容忽視。勇敢的捨棄用不到的東西，才能保有舒適無瑕的空間！

看著井然有序的衣櫃，整個人也跟著舒爽起來，離新年還有些許時間，跟著日本達人的衣櫃收納原則一起整理雜亂不堪的衣物，許妞妞們一個嶄新的未來吧！

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