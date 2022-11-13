心測｜想擺脫地獄黑仔王之名？3秒測出你受挫折的原因及化解方法

人生的路上失誤難免發生，航向遠方之際總不可能永遠都風平浪靜，但妞妞們是不是覺得自己有很多錯誤會一犯再犯呢？



日本近期瘋傳一個「圖形測驗」，各位看到圖案後第一個想到的是什麼，就能在三秒內測驗出自己為什麼容易遇到挫折，快一起來試試看吧！

日本圖形測驗，測出你為什麼容易遇到挫折（點擊放大玩心測）▼▼▼

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首先，靜下心來深呼吸，看看這張圖片你認為它是什麼呢？是直立的雪糕、可愛的鳥嘴，還是電筒或咪高峰，憑第一直覺選出你的答案之後就讓我們開始解析囉～

A. 雪糕

B. 鳥嘴

C. 電筒

D. 咪高峰

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A. 雪糕

選擇A「雪糕」的妞妞，往往會在「人際關係」中遇到挫折，你是個很重感情的人，碰到所有人都會以真心熱情相待，但這樣的關心跟好意，有時候會被別人當作是多管閒事！妞妞們需要在親近和疏離中找到平衡點，或是另外找尋一些其他嗜好，讓自己不要一直過度關心身邊的人，給彼此一個正確的社交距離。

B. 鳥嘴

選擇B「鳥嘴」的妞妞，往往為失敗的原因也許跟「金錢」有關！這種人的理財與自我控制能力很差，很常把錢花在不該花的地方上，幾乎每個月都是月光族，尤其是遇到社交場合，不管什麼樣的局你都很容易說ok，你可能有很多朋友，但沒有錢是萬萬不能啊～請注意絕對不能再繼續無節制的花費，不然也只會一次次讓自己的荷包損失慘重。

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C. 電筒

選擇C「電筒」的妞妞們，可能是一個及時行樂者，不管什麼事都會毫不猶豫去挑戰，從來沒有安排計劃，而這也是讓你做事屢屢失敗的原因！下次做出決定時，不妨先靜下心來，好好思考個十分鐘後，考慮好後果並且安排好適當的計劃後，再開始行動吧。

D. 咪高峰

最後，選擇「咪高峰」的人，往往是個不能滿足於現狀的人，一直想追求更好的事物，人生中一直不停的與他人比較、羨慕人家的生活，最後被「貪念」所綁架，始終找不到自己需要的到底是什麼。然而人的慾望無窮，能力卻是有限的，下次再行動之前，或許得先想好自己真正想要的是什麼，才不容易在追逐中迷失！

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