職場新人上班打算用名牌手袋 被提醒：小心得罪上司、被同事排擠

初入職場或是工作多年的人，對於新工作第一天上班，都希望留下好印象給新同事。在討論區Dcard上就有一位剛畢業即將踏入職場的網民，發帖文問：「FG（應屆畢業生）上班不能用名牌手袋？」她也提到自己想要好好打扮，給新同事留下好印象。但在發文後，隨即網民幾乎一面的不建議，而且據《Personality and Social Psychology Bulletin》社會心理學學會期刊的分析，用名牌手袋竟會有反效果！



剛畢業的網民第一天上班，就想用名牌手袋，大部分網民都不建議。（IG@jennierubyjane）

這位應屆畢業生稱自己沒錢但單純喜歡買手袋，尤其是CHANEL，通常都是買經典款，所以想在第一天上班好好打扮及揹名牌手袋，給新同事們留下好印象。但在上班前約了中學老師敍舊就有問他的意見，而這位老師的建議是新入職不應這麼招搖，至少手袋品牌不要比上司更好的，而她聽後也有點猶豫，就發帖文問其他網民的意見

不建議用名牌手袋上班原因1：太招搖了！

不建議用名牌手袋上班原因1：太招搖了！（《追婚日記》劇照）

很多網民的意見和這位中學老師一樣，都是認為新入職使用名牌手袋太招搖了，而且容易引起同事們私下討論和有刻板印象。主要原因是使用名牌手袋容易引起部分女生們比較的心，在初次見面時內心可能就對你設了某種定位，而且網民和這位中學老師都提到另一重點是女上司，萬一因揹了一個比較奢侈手袋招至她的不滿，實在不划算！

假如真的想用名牌手袋：先暸解新工作的環境

假如真的想用名牌手袋：先暸解新工作的環境（《Start-Up：我的新創時代》劇照）

所以記者就建議第一天上班，使用一個大方得體和設計簡約的手袋，而輕奢品牌是不錯的選擇。如果真的像這位女網民很喜歡CHANEL或其他名牌手袋，可以先工作一段時間，看看同職級同事有沒有同樣使用名牌手袋，或是先暸解你的上司性格會不會介意？ 如果她是很隨和的，那就沒問題！

不建議用名牌手袋上班原因2：容易造成疏離感

不建議用名牌手袋上班原因2：容易造成疏離感（《Start-Up：我的新創時代》劇照）

不建議第一天上班就用名貴的手袋，另一原因是容易造成疏離感。根據社會心理學學會期刊《Personality and Social Psychology Bulletin》發表過相關論文，使用名牌的人容易導致別人感到有強烈的疏離感，讓人覺得你不易親近。主要原因奢侈品容易讓人聯想到較高級和社會地位，但在新工作初期，應是與同事多熟悉，但卻使用了奢侈品讓人產生距離感，降低對你的親切度，得不償失！

不建議用名牌手袋上班原因3：有「充大頭鬼」的感覺

愛使用名牌的職場新人，其實很容易給人一種「充大頭鬼」的感覺。就像這位女網民帖文開首寫道：「我沒錢但單純喜歡買袋，喜歡CHANEL」在經濟不富俗下，仍要買一個與自己經濟狀況不符合的名牌手袋，除了造成自己負擔外，在外人眼裡會認為你對自己缺乏自信，經歷不足，所以要透過奢侈品來展示自己，充撐場面！