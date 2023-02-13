日女由陪酒女變媽媽桑　年賺3億逆轉人生：只有金錢不會背叛自己

失戀可以是打擊你自信心、磨蝕你意志、動力的一件事，但如果你願意化傷心為力量，分分鐘可以闖出一片天！日本就有一位女富豪當年被男友嫌肥被狠飛，決心減肥並入行當陪酒小姐證明自己的魅力，以賺大錢為目標，年僅27歲創立自家美妝品牌及擁有自己的俱樂部。現年34的她年薪達50億日元、擁有超過200個Hermès手袋，過著土豪般的生活，相當勵志！



日本就有一位女富豪當年被男友嫌肥被狠飛，決心減肥並入行當陪酒小姐證明自己的魅力，以賺大錢為目標。（ginzatakashima＠IG）

現年34歲的日本女子高嶋理惠子，在22歲那年被男友嫌肥，然後被狠飛，分手前對方更直指她：「你這麼胖，當陪酒小姐也會遭人嫌棄！」面對失戀，高嶋理惠子決定化傷心為動力，決心到俱樂部應徵陪酒小姐，初時曾因身形關係被拒之門外，然後她在短時間內靠節食、運動狠甩20kg，再學習打扮，成功當上銀座陪酒小姐，從此人生就開始逆轉！

面對失戀，高嶋理惠子決定化傷心為動力，決心到俱樂部應徵陪酒小姐。（ginzatakashima＠IG）

高嶋理惠子出身於小康之家，畢業於名牌大學，更曾在IT企業工作，為證明自己而投身陪酒女工作卻為她帶來意想不到的人生。高嶋理惠子勤奮好學，即使每天已經工作到凌晨，無論有多疲倦，她仍會抽時間學習不同語言，懂得12國語言也成為了她的優勢，為她吸納到不同國籍人士的客源，用了短短3年時間，已成為俱樂部的「一姐」，並在25歲時已經成功擁有屬於自己的俱樂部。

高嶋理惠子俱樂部的生意越做越好，分店一間接一間，現已擁有4間俱樂部，更創立了自家美妝品牌，開拓不同的生意業務。由一個小小的陪酒小姐做到媽媽桑，年賺超過50億日圓（約3億港元），她曾經在日本節目中曝光自己的豪宅，屋內全放滿高級和服及現金，據指她擁有超過200個Hermès手袋，一餐飯也隨隨便便花上過百萬日元，過著非一般的富豪生活。

我的成功就是最大的復仇！ 高嶋理惠子

高嶋理惠子俱樂部的生意越做越好，分店一間接一間，現已擁有4間俱樂部。（ginza_takashima_rieco@IG）

由一個小小的陪酒小姐做到媽媽桑，年賺超過50億日圓（約3億港元）、擁有超過200個Hermès手袋！（《もしかしてズレてる？》截圖）

高嶋理惠子很有原則，俱樂部的入會費已經要200萬日圓（約12萬港元），每年要再付100萬日圓（約6萬港元）會費，而且要熟客帶路才能入會，並非單單有錢就可以！如果想老闆娘來跟你打聲招呼，就要先放下100萬圓。或許高嶋理惠子也是名牌大學出身及精通12國語言的關係，深明高學歷的重要性，所以她也只請名牌大學出身的陪酒小姐！

或許高嶋理惠子也是名牌大學出身及精通12國語言的關係，所以深明高學歷的重要性，所以她也只請名牌大學出身的陪酒小姐！（ginzatakashima＠IG）

擁有成功事業及無窮的身家，但唯獨是對愛情並不渴求，也沒有結婚的慾望，可以用自己努力賺回來的金錢過理想的奢華生活就很滿足，因為對高嶋理惠子來說：「只有金錢及狗不會背叛自己」。