台男豪送女友「八萬」Hermès袋女友竟嬲爆！真相曝光網哭笑不得

【網絡熱話】網上討論區經常會有很多男友大呻挑選禮物給女朋友大感苦惱，早前有名男網友精心挑選了一個「八萬」的手袋送給女友作生日禮物，當女友打開Hermès紙袋後即時嬲爆，男網友見狀後完全不解女友生氣點，又直言「女生不是都很愛包包嗎？」



網絡熱話｜網上討論區經常會好多有男友大呻挑選禮物給女朋友大感苦惱。（《想見你》劇照）

台男豪送「八萬」袋給女友 怎料女友嬲爆！

台灣有一名男生趁女友生日買了一個「八萬手袋」送女友，不少女友打開後極為生氣，男網友對此不解繼而於社交平台「爆廢公社二館」討論區上發文，大感無奈表示自己買了「八萬的包包」及蛋糕都為了給女友一個驚喜。

網絡熱話｜台男豪送「八萬」袋給女友 怎料女友嬲爆！（FACEBOOK@爆廢公社二館）

「八萬手袋」內藏了一個小驚喜

帖文隨即引來熱議，原來所謂「八萬手袋」實情是一個麻雀版的「八萬」手袋，女友當時一打開後大感驚嚇，更直言完全不敢帶出門，惟男網友不解女友不喜歡手袋的原因，明明包包是女生的最愛，何解一個「八萬手袋」就不敢背呢？

不過男網友除了購貫一個「八萬手袋」贈女友，手袋內亦藏了一個小驚喜，原來他真正想送給女友的生日禮物是最新型號的智能手機。

網民兩極評價 更引網暴動抽水式留言：「我要九萬」

不少網民都大讚男網友極具創意，到底要花多少時間及心思才能想到這個點子，直言：「這個包包太可愛了」、「很好看欸」、「不錯呀，手機才是重點」、「很特別欸」、「很有心耶」、「八萬裡面的東西更值錢」。

相反亦有部分網民藉此「抽水」，直呼想看看其他麻雀款手袋：「我要九萬」、「還不錯看，有沒有 「發」？」、「送我包包寧可不要，我只喜歡揹後背包，側背包容易脊椎側彎」、「你很奸詐還知道用愛馬仕袋子裝」、「名副其實的麻將包」。