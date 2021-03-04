撰文： 陳愷盈 最後更新日期： 2021-03-04 08:00

他來自江湖︱吳孟達上月因病離世，TVB於晚上重播其代表作《他來自江湖》以作紀念。這套於1989年的電視劇集合多位好戲之人，不但成就了周星馳與吳孟達這對好拍擋，劇中幾位女主角也因劇大紅，就如今年已60歲的毛舜筠，當年飾演青春可人的阮黛玉，至今保養得宜，有「美魔女」之稱。凍齡外表非垂手可得，毛姐平日花了不少心機保養keep fit。

金像獎影后毛舜筠雖然已60歲，但仍然能保持年輕美貌。（IG@moje115）

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毛舜筠不遮掩細紋敢於素顏 被封「美魔女」全靠拉筋？

毛舜筠雖已60歲，但仍然能保持年輕美貌，與兩名女兒合照時更像姊妹。上年更曾於IG上分享了與家人駕遊艇出海的照片，素顏下只有淡淡的歲月痕跡，身穿粉色泳裝更顯少女感，早前與鄧麗欣（Stephy）一同出席活動擔任評判，身材外表不輸年輕20載的Stephy，難怪獲網民盛讚為「美魔女」。而毛姐保持年輕的秘訣，全靠天天拉筋？

保養得宜的毛舜筠，愛與家人在飯後齊齊做運動。（IG：@moje115）

▼▼▼毛舜筠近照與當年演出《他來自江湖》時變化不大，時隔31年，雖略有細紋，但輪廓依舊分明，身材好像比當年更結實健康。點擊即看毛姐凍齡方法，原來全靠晨早起床「空腹」食這樣東西？▼▼▼

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▼▼▼毛舜筠堅持了多年的「5分鐘喚醒運動」，拉筋不但有助保持健美結實身段，對於紓緩壓力亦有幫助。按圖看毛姐於小紅書的親身示範▼▼▼

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