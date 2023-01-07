400呎屋竟有430呎收納空間？26歲女買舊公寓改裝成夢幻公主小蝸居

這是《100個中國女孩的家》的第29期，帶大家看一個超夢幻的小房子~屋主是四川姑娘小奶桔，她滬漂多年後買了一間400呎的老破小辦公室。如果你現在去她家做客，看到像公主城堡一樣的卧室，夢幻小陽台……一定想象不出這個房原本是左邊這樣。



更厲害的是，400呎的小家，居然有430呎的收納空間，有整面牆的落地大衣櫃，放得下100雙鞋的鞋櫃，她還給貓貓做了一個獨立的「小別墅」。角角落落裏還藏着一些適合小戶型的神器，像是整理被子神器、摺疊麻將桌、摺疊泡澡桶等等，處處都是她認真生活的小心思。

家雖小，小奶桔卻非常滿足，擁有這塊天地後，居無定所，驚心動魄的十年租房生活終於告一段落。她說，外面風雨再大也不怕了，我有自己的家了。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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小屋也浪漫：宛如公主城堡的卧室，夢幻陽台

探訪的那天，是個浪漫的下雨天。進到她家，清新的香氣撲面而來，眼前是個一身紅裙，可愛又健談的女孩。這個房子原本是傳統公寓的結構，進門是廚房，再往裏是大開間，站大門口對整個家一覽無餘。她變動了下門口的動線，廚房從I改成L型，面積大了一倍不說，也相當於起到玄關的遮擋作用，不會一進門就看完整個空間。

進門左邊是鏡櫃，右邊是廚房。廚房對面的洗手間往裏推了35cm，她做了一面頂天立地的櫃子。這裏放100雙鞋都沒問題，其中一個在疫情後改做了物資櫃，屯點日用品。廁所做了乾濕分離。兩個人站進去也不覺得擠，「我當時專門查了符合人體工學的最小尺寸，根據那個留的空間。」改完之後，廚衛仍然在原來的位置，但是面積更寬敞，格局動線也要合理得多。再往裏走，要上幾步台階。這裏做了拱門，也讓這個家有了小戶型少見的氣派感。

兩個衣櫃中間是個梳妝枱。無意間轉過頭，忍不住「哇」一聲。隔壁拱門隔出一間卧室，白色的紗幔低垂，一張蓬鬆柔軟的大牀，上空懸着一盞水晶燈。走進去，夢幻的感覺加倍！隱隱綽綽的燈光下，周邊一片朦朧的柔白，望出去是幾扇拱門，每天在這裏醒來，大概有種公主睡在城堡裏的感覺吧！誰小時候還沒有一個公主夢。卡卡也說，她很喜歡歐洲老房子裏的四柱牀，旁邊有牀縵垂下，但之前總覺得，可能要屋頂高一點、面積大一點才好實現，沒想到小奶桔在小空間裏就做到了。

可愛的是，這個「公主夢」的實現也是有點誤打誤撞。聽她挨個細數，用紗簾是因為做門太貴了，而水晶燈是花100多塊錢淘的。哈哈！結果省下了一個歐洲古堡公主的卧室。這裏不止夢幻。整個牀下包括梳妝區、台階都沒有浪費，滿滿的儲物空間。「我房子雖小，但東西很多，初衷就是想能多做櫃子就多做櫃子，地下肯定不能浪費。」本來我還擔心牀下面會不會不好用，每次都要搬起來。她示範了下，牀墊推到旁邊就好，還蠻輕的，而且底下一般放的是不常用的東西。

「我還有個酒窖，你們要看看嗎？什麼？！只見她抬起梳妝枱的地面，一股混合豐富的香味傳來，「這裏是青梅酒，楊梅酒，那幾罐是我做的泡菜。」我簡直太服氣了，外在的美，生活裏子的實惠，這個四川姑娘一個沒落下！站在地台往下看，我也更理解她為啥要抬高地面。除了增加儲物，整個卧室的面積也變大一點了，還相當於用高低差做了功能區分，空間多了點層次感。

走下來，就是客廳了。「沙發來自宜家，我覺得鐵腳有點無趣，自己換了個，還加了沙發套。」哈哈一個小改動，立馬從現代北歐，變得有歐式古典的範兒了~對面就是一整面牆的落地衣櫃！單看這個衣櫃，真會覺得是在一個很大的房子裏圖片。電視後面，藏了個小吧枱，她跟我們示範，是可以抽出來用的。旁邊的透明櫃子，就是貓咪的「小別墅」了！「它的餵食器飲水機體積還蠻大的，我就想着做個貓屋裝起來，它在裏面可以解決所有需求。這是我自己量尺寸設計的，跟旁邊衣櫃保持視覺統一。」

小圓桌是餐廳，也是辦公區。因為靠近陽台，坐在這裏對着綠植還蠻舒服的。但我也有點疑慮，在進門的廚房做好飯，要穿過走廊和卧室才能端到這裏吃。「如果把卧室和客廳交換下位置，動線會方便，但是採光肯定沒有現在好。沒辦法，我只能做下取捨。」

和陽台相連的是一扇摺疊門。這個也很妙，當全部打開，室內外相連通，就會覺得通透敞亮，沒有小空間的壓抑感。尤其現在剛下過雨，空氣很清新。一邊是洗衣區，底下放洗衣機，平時用簾子擋住，擱板上放點養植物的器具。上方藏了個摺疊式晾衣杆，不用時可以收起來。「我家洗衣機是洗烘一體的，已經解決了80%衣物，偶爾有一些像羊絨沒法烘乾的，就可以用這個。」當時為了省錢，這裏是她自己DIY的，但現場看就發現很多細節都做得蠻好的。旁邊就是生活區了，植物長得好茂盛，檸檬樹都結了七八九顆果子。天氣涼快時，她就坐在這兒，支個桌子燒烤，彷彿去戶外露營一樣。

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小戶型改造收納經：400呎住出了430呎的感覺

逛這個家時，最佩服小奶桔的是，她在一個小戶型裏實現了很多夢幻的元素：高高的四扇拱門，公主城堡一樣的卧室，整面牆的落地衣櫃……細看時又發現，美貌之外它的功能性也非常強，並不是一個花架子。她說，裝修這個家時，自己幾乎把所有市面上小戶型的設計都研究了一遍。果然，功夫花在哪裏是看的見的圖片。

下面是拿紙筆偷師的時間了~

1. 小面積做深色

她家的主色調，是明亮，清爽，不失温馨的奶白，唯獨一個空間除外——洗手間。門外刷了墨綠色的牆，「我很喜歡綠色，會讓我心情平靜下來。」裏面刷了迷你洗手間很少見的黑色，「它會給我安全感」 。配色也是經過了深思熟慮。「小戶型更適合用白色做主色，能放大空間，採光也會更好。我就把喜歡的深色調放在小空間裏，既滿足了喜好，又讓整個家更有層次感。」還有個細節，她在廁所專門選了兩個高瓦數的射燈，「黑色吸光，當空間夠亮，也會減少深色帶來的壓抑。」

2. 洗手間做乾濕分離

小奶桔把洗手枱挪到過道，做了乾濕分離。回家洗手或做家務清潔，就不用專門進到廁所，客人用洗手間，也方便好多。這一點還蠻值得小戶型借鑑的。

3. 鏡子起到放大空間效果

進門的地方，承擔了很多瑣碎的生活需求，廚房，玄關，鞋櫃，雜物間……但待在這裏，並不會覺得狹小，一方面也是因為做了一整面的鏡櫃，可以起到放大空間的效果，還相當於擁有了一個全身鏡，實用！

4. 定製櫃子增加儲存面積

雖然這個家只有37平，但是櫃子投影面積足足有四十多平。打開客廳的定製櫃體，裏面除了掛衣服，還做了抽屜，可以放包包，雜物，瑜伽墊等，真是萬物皆可裝，難怪她說，「我基本是拿它當一個小雜物間用。」

5. 吊頂藏電器，視覺上更通透

不止地上要收納，她家牆上也不怎麼掛東西，甚至抬頭往上看，天花板都是乾淨整潔的。「我做了吊頂，把冷氣射燈什麼的都藏起來了。」家裏看起來大，也是因為她把所有能收的東西都藏起來了，不管站哪裏，望出去都是清清爽爽。

6. 儘量用可摺疊的傢俱

那天在現場，至少聽卡卡說了10次，「可以把鏈接發我嗎」。哈哈她家實在太多寶貝了。小奶桔從衣櫃裏拿出一塊板，讓我們猜猜是幹嘛的，桌子、燙衣板都猜遍了，她才揭開謎底。居然是一個摺疊麻將桌，哈哈果然是四川人，打麻將就和福建人喝茶一樣。「專門買一個四四方方的桌子太佔地方，用這個隨時可以支一桌，平時不用就收到櫃子裏。」不止這呢！她家梳妝枱的椅子可以摺疊，陽台有好幾件能收納的桌椅，甚至家裏還有個可摺疊的泡澡桶！「我買傢俱第一不能太大，第二就是要不常用的必須能收起來。」嗯，記下了！

7. 生活的儀式感

另一個讓我深受感染的，是從很多細節，都能感受到她對生活、對自己小家的無限熱情和熱愛。她家陽台的地磚很漂亮，「我總想把每個空間都弄得特別一點，最好各自有點小心思，讓它更有趣，不那麼平庸。當時為了這個地磚我找了好多圖，最後看中了一家咖啡館瓷磚的圖案，就找了人訂做。」上面還有她的名字和貼磚的日期。這真的是一個很有儀式感的姑娘啊！想想在這個家，當住了五年，十年，每次看到這個標記，回想起當初為這個家付出的心力，也會很感動吧~

她的餐廳還有個扭蛋機，你們絕對想不到裏面是什麼圖片。裝的居然是不同口味的茶葉！「 每天不知道自己要喝什麼時，投一個幣，就會出來不同的驚喜。」真的，一個那麼小和平常的事情，在她手裏就會設計得趣味無窮。難怪那天，卡卡叫了她100遍「田螺姑娘」！生活，果然是有心人才能過好的~

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漂泊十多年後，終於有了自己的家

小奶桔是一個健談的姑娘，聊到任何一個話題，她都會滔滔不絕，故事又講得非常生動。讓我最有共鳴的就是她坎坷的租房故事。自十七八歲就來上海求學，租房生涯算下來都有10年了。

「我有遇到很好的房東，也有遇到不講道理的，有個房東整天都在樓下監視我，非要說我把樓上租給了別人。還有次合租，我被室友打了。隔壁房間住了一對夫妻，他們覺得其他租客用廁所吵到了自己，就把廁所鎖了，我當時去理論，他們居然動手！那個男的還拿拖鞋扔我！」光聽她講述，我們都覺得驚心動魄，而一個漂泊在外的小姑娘，獨自面對這些委屈，這種無助和心酸可想而知。

剛過完26歲生日時，她手上有一筆積蓄，打算給自己送個禮物。「我原本是想買個小跑車的，多拉風啊，但猶豫了一陣，還是決定買房。」除了她理性的分析是因為房比車更保值，另一個很重要的原因，大概也是這些年過怕了奔波動盪的日子吧。「不光是這些年，小時候因為我媽媽工作頻繁調動，我們也一直在搬家。很多人都保留了小時候的物品，我都沒有的，就是搬家搬丟了。可能這種奔波感太深了，我非常渴望擁有屬於自己的一個家。當我得到後，就會想給它很多很多愛。」

因為沒有資格買住宅，她只能考慮公寓，那時這間房還是個破破的辦公室，她卻非常有信心。「雖然沒有裝修過，但我也不怕，覺得自己可以把它改造成一個夢幻的地方。」買完房子已經一窮二白，爸媽贊助了三十萬裝修費，她特別可愛，坦誠說，「當時預備花15萬，這樣我可以落15萬，其實最後也花了二十多萬。」

裝修和租房一樣，又是一部血淚史，她遇到的坑不計其數。雖然找了設計師，但發揮作用很小，她到後面才知道還要有個水電施工圖，但設計師根本沒做，像燈的開關好些都設置得不合理；每個人都只負責自己的部分，有問題也不會提醒她；本來還有個收尾的環節，過完年，工程隊就聯繫不上了……現在還能看到一些施工沒做好的地方。「本來以為可以魔法大變身，沒想到過程這麼難，我被氣哭好幾次。」等到住進來，會覺得之前受的苦還是值得的嘛？她果斷地說，「是很值得，但也可以不要受。」哈哈。

已經搬進來兩年了，聊天時還能時時感受到她住進自己家的喜悦和踏實感，她用了好幾個「非常」來形容。「在上海這麼多年終於有一個自己的家了，那種心情非常非常滿足，就覺得不再有那種漂泊感了。」坐在陽台，當我們誇她很會種植物時，她搖搖頭說：「我以前租房子的時候，根本養不活植物，其實是自己沒有用心，可能沒把這裏當成真正的家，差不多就得了。但是有了自己的房子以後，就會用心對待每一個地方。我每天一起牀，就會去看看我的檸檬樹長得怎樣，甚至每個果子都是我去授粉的。心態完全不一樣，會願意為它們付出更多的耐心，時間和精力。我再也不用擔心明年會不會漲房租、要不要搬家，哪怕這個家沒有很大，廁所也只有一平米，但是在這裏可以盡情地享受自己的生活。」

小奶桔的家就分享到這裏，看完她的家，你們印象最深的是哪個空間，哪件事？今天就到這裏，祝大家都能擁有給自己温暖和安全感的港灣。

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