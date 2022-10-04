港女首日上班1舉動竟遭網民狠批：剛上班低調點免做人鋒芒太露！

【網絡熱話】不分年齡的女生都為名牌手袋著迷，「死慳死抵」都想擁有一個名牌，不過有時用名牌手袋卻會成為了他人話柄。職場上有不少潛規則，而且新人初到職場往往因所謂的職場潛規則，難以生存發展。日前，一名新入職的港女以「fg返工唔好用名牌袋？」為題發帖文，網民反應兩極。



近日有一名職場新人於Dcard討論區發文，帖文表示自己非靠父幹，但對名牌手袋情有獨鍾。（Dcard討論區 截圖）

港女不靠「父幹」豪買名牌 上班用名牌袋反遭狠批

近日有一名職場新人於Dcard討論區發文，帖文表示自己非靠父幹，但對名牌手袋情有獨鍾，尤其是鍾情CHANEL各大經典款式手袋。最近首日上班日希望打扮得體示人，並想給上司和同事們留下好印象，因此打算當天揹Chanel Gabrielle手袋。殊不知遭到中學老師責備及直指她「唔好咁招搖 」，要小心「出名過你上司」，以免做人鋒芒太露，使她頓時動搖是否上班切勿使用名牌手袋。

Chanel Gabrielle手袋（farfetch網頁）

鍾情CHANEL各大經典款式手袋。（GETTY IMAGE）

「上班用名牌論」網民反應兩極

港女「上班用名牌論」帖文隨即引來不少網民熱論。有不少網民的意見都跟其中學老師想法相近，有人指「正常啦，拎名牌嘢會俾人私下討論」、「啱啱返工就用Chanel會令同事對你有好多刻版印象（stereotype）」、「如果怕人討論或者煩 一開始低調啲好既」，甚至有網民建議帖主使用一些中價品牌Longchamp、Chloé 及Goyard等最為適合，再觀察一下公司「同級」女同事使用那個價位的手袋。此網民更坦言自己職場工作逾3年，以過來人的身分好心提醒：「CHANEL多數留返出街或見客重要嘅場合用」。

港女「上班用名牌論」帖文隨即引來不少網民熱論。(《我要準時下班》劇照)

另一面，有網民表示「自己開心咪得，班八婆要講由得佢哋」、「其實冇乜人理，周街都有人揹啦，有返一兩個名牌袋好正常」，認為用什麼手袋都是個人喜好，若打扮並非過份花巧，無需理會他人。

職場確實複雜，只是單純一個名牌手袋已經掀起一個小風波。（《我的上流世界》劇照）

職場確實複雜，只是單純一個名牌手袋已經掀起一個小風波。社會風氣都常提倡女性穿衣自由，愛美不是女人有的天性嗎？最重要帖主是靠自己努力花錢買自己心儀的手袋，人情道理上又有何地方需被批評呢？

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