相信大家總有夜貓子習慣，不少女生都熱愛半夜追劇 報復式玩電話，而且愈夜愈會嘴饞。無論宵夜目的，為著獎勵自己辛勞工作還是嘴饞，以下經歷你又試過嗎：每到深宵總會餓，要餓著肚子又未免太可憐了，不如放肆一下，吃個零食，甚至宵夜更少不免！



對於不少女生來說， 宵夜良品除了香脆可口零食之外，快捷方便的即食麵更是宵夜榜頭三甲，許多人的日常飲食都離不開即食麵，但夜貓宵夜成員之一的女生們要注意了！近日韓國著名即食麵：「NONGSHIM 農心超進化辛碗麵（豆腐泡菜味）」被檢出農藥超標，更含有一級致癌物！就著致癌疑團，01女生亦詢問過澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel Chan）對即食麵的建議，為大家解開迷思，好讓女生們吃得放心！

台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）在本月17日公布多項邊境檢驗不合格的商品，農心即食麵中的調味粉被檢出包含農藥環氧乙烷0.075 mg/kg，含量違規，驗出共1000箱由星禾國際有限公司進口之辛辣麵違規，有1,128公斤需退運或銷毀。

麵民苦難 辛辣麵農藥超標原來會致癌｜ 辛辣麵被檢到農藥超標！（ 農心官網 ）

女生們不能不知的是農藥超標的重大影響！根據美國國家環境保護局及世衛組織國際癌症研究機構研究指環氧乙烷屬一級致癌物，若人體長期接觸，有機會增加患血癌、乳癌風險，嚴重更可能導致中樞及周邊神經病變。

為什麼環氧乙烷會增加乳癌風險？

營養師指環氧乙烷屬於常見於食品公司為設備消毒用的「農藥」，被世界衛生組織國際癌症研究機構列為一級致癌物，故食用後會增加患乳癌的風險。女生們食用即食麵前可多做資料搜集，因各款常見的韓國、印尼公仔麵亦曾被驗出含有殘留環氧乙烷的情況。

麵民苦難 辛辣麵農藥超標原來會致癌｜ 太妍一個原因：「太有負擔」，不吃即食麵！（IG: taeyeon_ss ）

作為宵夜良品辛辣麵有患癌風險之外，吃過即食麵後的翌日女生們總少不免會發現自己口腫面腫吧！而韓國演藝圈中以嚴格身材及飲食管理知名的太妍，亦曾在韓國綜藝節目《驚人的星期六》中表達過因太有負擔而不吃即食麵！當時有關片段亦韓國網上論壇掀起了大批網友的熱烈議論。

即食麵我是一年也不知道吃不吃得到一次呢... 太妍

對於即食麵太有負擔的疑問，Ariel指事實上即食麵「難消化」與防腐劑或其中化學物無關，主要因為即食麵是油炸麵餅，當中使用的成份油導致飽飽滯滯難消化的感覺。因麵條主要以低水份含量做到防腐作用，麵條本身並不含防腐劑，大家食用時只要注意食量及次數便可放心。

麵民苦難 辛辣麵農藥超標原來會致癌｜ 宵夜女生們又應該吃什麼呢？（《舉重妖精金福珠》劇照）

要大家戒吃宵夜，公仔麵具有相對難度，但到底即食麵對於女生們是良品還是敵人呢？不少女生都會發現食用即食麵後翌日總會水腫，對於水腫成因Ariel Chan 指因即食麵本身提高的調味包鈉含量一般較高，隨時一包已經超過成人每天建議攝取上限的2300毫克，過分進食會導致第二天水腫！加上油炸麵餅中多半是飽和脂肪含量極高的棕櫚油，甚至廉價但含反式脂肪的氫化植物油，不但會阻塞血管，致癌，同時由於油分高會容易導致飽飽滯滯難消化的感覺！

麵民苦難！宵夜良品辛辣麵 應少吃｜（ 澳洲註冊營養師 Ariel Chan 提供）

女生們可注意以下營養師的宵夜小貼士！Ariel Chan 指進食公仔麵可以避免使用全份湯包，以及減少飲用湯底。如果想大大減低鈉質攝取，可以選擇倒掉第一泡的開水，或建議可以加入天然香料，例如辣椒粉、胡椒粉等等，代替部份湯包！另外亦建議盡量把泡面放到家中碗碟等容器先加熱水，減少致癌物質釋放。營養師亦提議道：「 可以選擇天然的食物，例如水果、堅果類作為宵夜。」當然，若果女生們忍口就最能夠保障自己，又能夠減肥！

資料來源：台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）