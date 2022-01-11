減肥瘦身謹記「3大宵夜黃金法則」　蛋白質、蔬果啫喱助你飽住瘦

有誰也是168斷食餓到睡不著？營養師趙函穎透露自己是屬於愛吃宵夜的人，而且餓著肚子上床睡覺反而更容易胖，她在節目《醫師好辣》上也公開兩種不同的「不挨餓宵夜菜單」，減肥初階者可以參考一下！
餓著睡更胖
減肥飲食法百百種，大多脫離不了斷食、節食，但很多人餓太久，很容易忍不住熬到深夜還是破戒，反而暴飲報食吃更多，還沒消化完又直接睡又更慘。營養師趙函穎也直言，飢餓入睡會增加飢餓素，降低瘦體素，反而更容易發胖！
下定決心減肥卻又難忍宵夜的誘惑？謹記以下三大法則，即使吃宵夜也不怕長肉！（點擊放大閱讀）▼▼▼
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宵夜失控族選「蛋白質」
趙函穎推薦跟她一樣戒不掉宵夜的人可以選擇健康的「不發胖餐單」，睡前真的很餓就吃一小份蛋白質，因為失眠更容易胖，有一點蛋白質比較好入睡，早上肝臟也會得到修復。熱量記得要控制在150卡路里以內，像是枝豆、豆漿、雞蛋或味增湯都是好選擇。
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慢性發炎推「蔬果」
至於平常有紅、熱、腫、痛，或是覺得身體很勞累和三高患者，這些人屬於身體慢性發炎者，趙函穎就建議可以攝取大量蔬果中的質化素，幫身體抗發炎。如果不喜歡蔬菜，她也有獨門祕訣，就是把番薯葉、紅蘿蔔打碎，加入魚膠，製成簡單的「蔬果凍」，有飽足感又可以抗氧化，好處多多。小提醒，這類蔬果凍最好在飯後一段時間吃，不要吃完馬上睡，否則還是會影響消化。
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