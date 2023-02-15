現代女性身兼數職，不論作為母親、單親媽媽、妻子、職場女強人、單身女子，都能夠將事業與家庭勝任有餘，絕對獨立又自強。在努力向前衝刺的時候，請不要忘記同時善待自己！今次就從天王嫂昆凌（Hannah Quinlivan）身上學習，了解到即將踏入30歲，作為三個小孩的母親，仍保持少女身型、樣貌、膚質的8大保養秘密！



昆凌（Hannah Quinlivan）與周杰倫於 2015 年結婚，至今相愛八年多。昆凌除了妻子、三個小孩母親（大女兒Hathaway、兒子Romeo 以及 小女兒Jacinda）的身份之外，她亦同時在去年擔當起香奈兒品牌大使一職，到底在繁瑣的日常當中，她又如何自處呢？

昆凌保養法1. 注重保濕

昆凌在多個訪問中指出自己每天花半小時保養，而保養重點就是注重保濕，保濕是避免長細紋的關鍵！昆凌指重點不單止是做到保濕，關鍵更是細節要注意到，一直要注意自己皮膚！她分享道只要持續五、六天，肌膚就有很明顯的改變。要做的事就是每天定時去觀察自己，留意到粗糙、乾燥的位置就趕快加強保濕，而且更要好好按摩，以確保吸收！

起床照鏡子肌膚會發亮，當下超有成就感，就會覺得辛苦有代價了！ 昆凌

昆凌保養法2. 護膚手法

昆凌提醒除了注重保濕，挑選合適質地精華亦是一大重點，例如像她二十頭的時候，正值年輕肌膚，皮膚還可以自己分泌油脂，不要給肌膚太多負擔！可以用質地輕盈的護膚品，以漸進式的方式慢慢堆疊，並且平日做好清潔、加強保濕，肌膚才不容易出狀況！

而當肌膚開始初老，不單要做好保濕，保養手法亦要顧及到，昆凌提醒千萬不要站著做保養步驟！尤其是不要在敷面膜時東動西走，因為地心引力會讓面膜往下掉，無形中亦會將肌膚往下拉扯！當然，日常保養時要由下往上擦，才能有提拉的效果！

昆凌保養法3. 保養細節

「Less is more」是昆凌的保養哲學，雖然她每天花半小時保養，但其實步驟不會超過兩項，在洗完臉後就要立刻擦上精萃保濕，再擦乳霜！面部的保養以量少為佳，但對於頸部，為了不讓脖子容易長紋，昆凌則有另外的保養意識！她曾分享道「 每天我都會用整臉用量的乳霜來保養脖子，每周至少會薄敷乳霜5分鐘」，可見昆凌對於保養十分注重，細節滿滿，難怪即使作為三孩之母，都絲毫不減她的魅力！

昆凌保養法4. 眼部保養

昆凌指她的保養意識主要源自其愛美的中韓混血母親，水靈大眼除了靠她們家的優良混血基因，另外亦要保養得宜，自幼受母親的影響下，因此昆凌非常注重眼部保養。昆凌分享道為免眼部出現狀況，例如油脂粒、敏感等，眼霜質地一定要挑選輕薄、好吸收的，在必要時才以眼部精華搭配眼霜，雙重滋潤眼部肌膚。她建議初手可以在全臉保養後，用化妝棉沾取精華液敷在眼下5分鐘，以加強保濕。

昆凌保養法5. 對抗水腫

昆凌8大保養法｜昆凌有自己一套的抗老哲學！（ 微博@昆凌工作室 ）

不要以為昆凌沒有早起水腫的困擾，她分享幾個預防勝於治療的方法。除了日常保養中勤於按摩，她會從臉頰下緣一路按到脖子前後，讓整個淋巴疏通，以防面部不易水腫，更可以令肌膚吸收力變好！另外，她亦會在參加重要活動前，喝一杯黑咖啡及洗熱水澡，以助於排掉身體多餘水分。而且，她亦有自家的按摩法，透過按摩耳下穴道可以加強消水腫，令輪廓線更明顯。如果感覺眼睛無神、眼壓大時，她亦會按摩額頭到眉毛區域，往上按就能見效！

可以壓耳朵下的部位，它會有點痛、有點耳鳴的狀況，但是可以幫助排水！ 昆凌

昆凌保養法6. 飲食調理

昆凌在幾年間擁有三個小孩，但每次的身材修形都十分快速，她生完第二胎後能夠在短短2個月間，將體重維持在產前的46kg，之後也一直管理身體把體重維持在 43.8kg。她的飲食調理就是主打健康之道，除了多喝水之外，原形食物亦是她的好朋友，更會搭配高纖食物，例如紅豆、奇亞籽等，以助消化及腸道蠕動，加強身體代謝。

昆凌保養法7. 自律運動

看似天生勝利組，擁有姣好身材的昆凌，私下間並沒有躺平的！她靠著自律，平日努力運動，以維持大長腿及纖腰。當中的一套運動更是她的「急救瘦身法」，她分享會先慢跑15分鐘，再開始做肌耐力訓練，因為熱身過後的肌肉會更容易燃燒！她亦透露兩部私心愛用機器，健身房中的轉腰機及爬樓梯機，轉腰機長遠能讓腰線更緊實，腰身更往內縮！而爬樓梯機有助提臀，不過提醒大家使用過後一定要拉筋伸展，因為爬樓梯容易令小腿肌肉肥大，一定要小心！

昆凌保養法8. 學習

在身兼數職之下，昆凌都不忘投資自身，學習不同的新興趣，例如拳擊、壁球、學法文等。雖然已為人母，但亦保有年輕好奇的心，去發掘不同的事物，在過程中不停地學習，正正符合了昆凌的人生格言：「擁有了幸運，要夠努力才配得上這幸運」