你是容易瘀青的體質嗎？當身體出現瘀青時，你會選擇冰敷、熱敷去除瘀青還是以遮瑕遮蓋瘀青呢？對於瘀青處理的方法，相信不少人都有所困擾。而對於瘀青原因，普遍人都會以為是受到外力的創傷，使得微血管破裂出血所致。但若是經常不明原因的瘀血、瘀青，你又知道成因嗎？



台女身體出現莫名瘀青 檢查後才驚覺肝癌初期

當出現不明原因的瘀青，普遍人都會以為自己不小心碰撞而成，但原來狂冒瘀青都是身體一大警號！近日台灣一名外科醫生「陳榮堅醫師」在Facebook中分享一個病人實例，陳醫師指一位 40 歲，身材略為豐腴的女病患因身上一直有瘀青而深受困擾，經檢查後驚現女病患有嚴重的脂肪肝，更有肝硬化的情況及肝臟有一些結節的病變。幸好發現及時，經多重化驗後發現女病患屬肝癌初期，體內有一個異常的細胞，後來經手術切除下來。

陳醫師分享一個女病人實例（截自Facebook@外科陳榮堅醫師）

就著瘀青出現、為什麼瘀青與肝臟科有關的疑問，《01女生》特意邀請到腸胃肝臟科醫生 黃子群醫生為大家解答疑惑，希望各位女生可以從日常小細節中了解到身體健康！從上述病例分享中，陳醫師提醒道當出現以下3種瘀青絕對不可輕視：

瘀青類別1: 不明原因無任何外傷造成的瘀青

瘀青類別2: 瘀青7至10天後都一直好不了

瘀青類別3: 範圍擴大、顏色怪異



腸胃肝臟科醫生 黃子群醫生（由受訪者提供）

瘀青原因︰可能血小板低、肝臟出現問題

對於瘀青原因，黃醫生指出血腫、瘀青都是因為微血管破裂，血液滲漏於皮下所形成，瘀青通常因外力碰撞而反映出的血液、血管破裂問題。另外，有些人士亦可能因骨髓問題、懷孕、藥物副作用、遺傳等影響下容易瘀青。

若果經常瘀青可能反映血液或血管凝血功能受損。由於肝臟與凝血功能息息相關，若是經常無緣無故瘀青，可能出現血小板低或肝臟出現嚴重問題，例如肝硬化、肝病等。

除了外力碰撞，瘀青出現原來有因可尋（《不夜城》劇照）

瘀青看似帶來的影響很多，黃醫生指不用太過擔心，因為正常瘀青都會在一周左右自然消散，過往病例中較少出現瘀青不散的問題。如果你並不是因為正服食抗凝血藥、懷孕，除了瘀青外，還附帶有蕁麻疹、傷口很久、無法止血、體內出血等病徵，黃醫生提醒可能不單肝臟出現問題，你可能是患上血小板減少症！血小板減少症屬於免疫功能的失調症，極少數情況下，血小板數量非常低會導致體內出血，需接受輸血治理！

女生皮膚薄容易出現瘀青 高危人士還有這些：

女生及以下高危人士比較容易出現瘀青！（《不管媽媽多麼討厭我》劇照）

對於男女間比較容易出現瘀青的比例，黃醫生指外力碰撞及病變因素下，男女間，任何年齡皆可能出現瘀青。不過除了外力碰撞外，女生都會因為皮膚結構較薄的關係，所以更容易出現瘀青。除了女生外，黃醫生亦提醒有使用抗凝血藥、抗憂鬱藥的人士亦比較容易出現瘀青。除此之外，攝取過多營養補充品例如魚油、人蔘、維生素E，亦會使人容易形成瘀青。

瘀青處理

女生們為了美觀性，減低瘀青出現的當然盡量避免受傷，亦可以適當限制飲用酒精，而且要使用非處方籤藥物時，可以先詢問藥劑師或專業人士，以防副作用發生。黃醫生提醒道如果身上真的出現莫名瘀青，瘀青長達兩周以上沒有消的大家可以求醫檢查。

資料來源：Facebook@外科陳榮堅醫師、腸胃肝臟科醫生 黃子群醫生