捱夜五大後果超傷身！ 婦科醫生：捱夜致卵巢早衰、影響生育能力

現代人工作繁忙，每到晚上就會捱夜、報復式玩手機等。不過捱夜過後，皮膚就會變差，補償捱夜的話你又會否用上涼茶或是湯水呢？不過網絡流傳，除了皮膚變差，捱夜更會導致其他後果及身體影響，而且更是單靠涼茶或是湯水都不可以彌補到的！



都市人工作繁忙，每到晚上就會捱夜、報復式玩手機！（《從今日起早點睡吧！》劇照）

越來越多人習慣捱夜，甚至有些人因為工作要輪夜班，他們的睡眠時間更是日夜顛倒！近日台灣營養師「愛莉」在社交平台Facebook中指出捱夜的5大影響，當中更直指會影響女生的生育能力！

捱夜5大影響 1: 眼睛毛病

捱夜5大影響 2: 皮膚變差

捱夜5大影響 3: 內分泌失調

捱夜5大影響 4: 肥胖

捱夜5大影響 5: 不孕



捱夜影響多 女生提早老化成因！黃金睡眠時間是？

對於捱夜影響，營養師「愛莉」指出長時間熬夜不單只有黑眼圈，因為晚上玩電話的光線不足以及太近距離而可能患有乾眼症，或是因眼睛過度疲勞而誘發慢性結膜炎、視網膜剝離、青光眼等問題！

另外，因為皮膚修復時間主要為晚上10時到凌晨2時，如果這段時間沒有充分休息就會加速皮膚老化，使毛孔粗大、眼周乾燥缺水，更會出現小細紋！有瑞典研究指出連續一週，每天少睡2小時，皺紋就會增加45%！而且，因為休息不足會使淋巴代謝物質堆積在皮下組織，令人變得浮腫！

女生提早老化成因之一：捱夜！（《家家》劇照）

營養師「愛莉」除了指出常見問題外，亦直指因為長期熬夜會使內分泌和神經系統失調。隨著身體中的荷爾蒙「皮質醇」過高，除了導致人無法進入深層睡眠，亦會造成肥胖，甚至乎卵巢早衰，導致不孕！

捱夜看似問題多多，但到底對於內分泌系統的影響又是否一如「愛莉」所言嚴重呢，為此《01女生》向婦產科專科醫生方秀儀醫生查詢女生們到底捱夜與婦科病症有什麼關連？

婦產科專科醫生方秀儀醫生（受訪者提供照片）

捱夜女生警號 原來與婦科病息息相關！

捱夜會影響卵巢製造女性荷爾蒙（雌激素及黃體素），繼而影響排卵及月經周期。 婦產科專科醫生 方秀儀醫生

原以為捱夜與婦科病沒有直接關係，對此方醫生直指兩者原來息息相關！因為女生身體內有不同激素分子，例如腦下垂體分泌濾泡刺激素（FSH）、促黃體生成激素（LH），下視丘分泌促性腺激素釋放激素（GnRH）等。而FSH、LH、GnRH等激素在夜間時濃度較白天高，晝夜顛倒、作息不規律就可能破壞正常生理律動，造成女性荷爾蒙（雌激素及黃體素）分泌失調，繼而影響排卵及月經周期。方醫生提醒女生若果長期經期不準，沒規律排卵，甚至沒有排卵，就會引致卵巢早衰、難以受孕。

捱夜不單導致不孕 方醫生：「更會導致念珠菌、陰道炎、尿道炎等」

懷孕對於不少年紀輕的女生來說，可能言之過早。方醫生分享過往實例指：有不少病人有月經不準的問題亦同時有熬夜，當然也可能因為壓力（工作或學業）影響荷爾蒙而導致經期不準。

捱夜對女生來說危害重重！（《藍色大海的傳說》劇照）

方醫生指出原來捱夜對婦科影響亦有層遞影響，初時會影響荷爾蒙分泌失調，造成月經不準，比較嚴重時有機會導致不規則陰道出血，最嚴重則難以受孕。隨此之外，熬夜亦可能影響免疫力，導致女生較容易感染念珠菌、陰道炎、尿道炎！

健康捱夜並不存在 醫生提醒：「至少需要 4到5小時的連續睡眠」

越來越多人習慣捱夜，捱夜看似避無可避，我們又應該如何比較健康地捱夜呢？方醫生笑言最健康、直接方法當然最好不要熬夜，但亦明白都市人的夜生活節奏，方醫生提醒大家要自律擁有健康的夜間睡眠，健康夜間睡眠指至少要有連續三個以上的週期，一個週期大約90分鐘，所以一個人至少需要4到5小時的連續睡眠。另外亦最好保持良好健康生活習慣，例如作息定時、均衡飲食、適量運動。方醫生特別提醒女生們應要保持正常體重，定期婦科檢查（包括子宮頸抹片及盆腔超聲波），以防出現任何婦科問題都能夠及早發現！

資料來源：Facebook@愛莉Elly營養師‘s健康日記、婦產科專科醫生「方秀儀醫生」