戴隱形眼鏡過久險盲？10年是期限？眼科醫生：有角膜移植手術個案

隱形眼鏡有副作用嗎？正確佩戴隱形眼鏡方法原來是這樣？根據衛生署《 2014 至 2015 年度人口健康調查報告書》， 45% 的15歲以上香港人口都有近視，不少女生會因種種原因棄用傳統鏡框眼鏡，轉而使用更輕便、美觀的隱形眼鏡，但隱形眼鏡使用不當導致的後果，你又知道嗎？為了解到隱形眼鏡的隱藏危害，《01女生》邀請到眼科專科伍立祺醫生一一解答，好讓女生們更小心保護自己的動人雙眼！



佩戴隱形眼鏡過久 角膜受到嚴重感染

綜合內地新聞報道，杭州市一名初為人父的黃先生，已經佩戴三年多隱形眼鏡，雙眼共有600多度近視。近兩個月因獨力照顧嬰孩，每天忙得焦頭爛額，過於疲累，就沒有除下隱形眼鏡。過往以前黃先生亦有過偷懶不取隱形眼鏡的經驗，因為沒有出現過異樣情況，故此今次也以同一個手法處理，沒有太大不適感就不作理會。直至一月中旬，黃先生眼睛倍感不適，流淚、雙眼疼痛、結膜充血、異物感很重的症狀令他十分難受。

當他驚覺佩戴隱形眼鏡過久時，發現隱形眼鏡怎麼都取不下來，他感覺「鏡片好像『長』在眼球上一樣」。後來到眼科醫院檢查後，發現由於長期不摘眼鏡，眼角膜與鏡片已經部分「合體」，角膜亦受到嚴重感染。幸好在醫生協助下最終能夠取出隱形眼鏡，但經診斷後發現已經佩戴隱形眼鏡過久造成角膜損傷，短期內已經不適合戴隱形眼鏡了。

隱形眼鏡｜不少女生會因種種原因而棄用傳統鏡框眼鏡！（《校對女王》劇照）

佩戴隱形眼鏡只得十年期限？眼科醫生：只視乎體質

長期沒有除下隱形眼鏡的危險就有實例了，那麼流傳每人隱形眼鏡佩戴的時間只有十年的迷思，對於這個隱形眼鏡的迷思，眼科專科伍立祺醫生指其實不存在這個有效期計法，佩戴隱形眼鏡只視乎體質，有些人可以從小到老都能夠佩戴，有些人則不可以。醫生提醒就算已經到達十年，只要大家沒有出現眼乾、發炎、角膜增生的問題就可以安心繼續佩戴。

隱形眼鏡｜《01女生》邀請到眼科專科伍立祺醫生為大家解答 （ 圖授權自受訪者）

對於隱形眼鏡副作用，伍醫生指佩戴隱形眼鏡主要有4大影響：

隱形眼鏡副作用及影響1：眼乾

當中以眼乾的影響最為輕微，特別當女生的佩戴天數多而加劇情況，因為佩戴隱形眼鏡會令淚水的神經反射變慢，所以眼乾。

隱形眼鏡副作用及影響2：過敏性角膜炎

其次過敏性角膜炎會導致眼睛一直流眼水、有異物感及敏感痕癢，當中引致敏感 發炎的原因有機會因為隱形眼鏡佩戴不當、隱形眼鏡水不潔、致敏源黏附在隱形眼鏡表面，因分泌物、灰塵、污物等積聚於眼內或會誘發眼敏感。

隱形眼鏡副作用及影響3：角膜受損

再者，隱形眼鏡佩戴不當，例如弧度太彎、太大都會有機會使眼睛缺氧及介損角膜，伍醫生提醒長遠角膜表皮受損後，復原後有機會復發，有機會影響視力！

隱形眼鏡副作用及影響4：細菌感染

要數當中最嚴重的後果就是細菌感染，當隱形眼鏡佩戴不當，例如佩戴進睡、佩戴過長，例如將即棄隱形眼鏡自行延長時間，以不潔水清洗等都會有機會發炎，嚴重可致阿米巴變形蟲感染而失明。

隱形眼鏡｜隱形眼鏡佩戴不當風險多多！（《他人即地獄》劇照）

佩戴隱形眼鏡會致盲？

伍醫生指佩戴隱形眼鏡不會導致視網膜脫落、致盲風險較低，但亦不能輕視！曾有案例因眼角膜表皮𠝹損，復原後復發，而且在復發時出現細菌感染，最後使用角膜移植手術，醫生提醒角膜移植有機會留下白色疤痕 ，令視力模糊，甚至影響視力程度如失明！

眼科醫生︰建議佩戴即棄隱形眼鏡

伍醫生建議大家，應該以正確方法佩戴隱形眼鏡，例如尋找註冊視光師購買隱形眼鏡，不應在上網、格仔鋪等途徑購買。建議佩戴即棄隱形眼鏡，佩戴時多用人造淚水，最重要每週佩戴時間要隔開，最好有一到兩天讓眼睛休息。

最後，醫生特別提醒大家不應重複使用隱形眼鏡，當眼晴出現一些異樣，例如異物感、眼乾、怕光、分泌物忽然增多就應停止佩戴。如果，當眼晴刺痛以及發現眼珠上有白點，就有機會角膜受到感染， 應馬上尋求醫生協助，眼睛作為靈魂之窗，大家真的要好好愛護！