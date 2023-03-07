婚展2023｜2023年正好適逢雙春兼閏月，正是結婚的好日子！打算結婚的準新人們自然想更了解婚禮的相關資訊，例如餅卡優惠、 結婚回禮、婚紗拍攝、婚宴場地、珠寶金飾等。想籌備一場完美的婚禮，確實不容易！《01女生》為你精選以下不能不知的婚展2023資訊，婚展開放時間及日期一文看清，更得心應手掌握好婚展攻略！



婚展2023｜3月婚展 婚禮服務及用品全都有

香港婚紗展暨海外婚禮博覽2023」及「香港婚宴展暨婚禮佈置博覽2023」將於3月10至12日在香港會議展覽中心展覽館舉辦。（IG@hkweddingexpo）

作為已經舉辦超過100多屆的香港結婚節，相信在準新人們、 新人間耳熟能詳。「香港婚紗展暨海外婚禮博覽2023」及「香港婚宴展暨婚禮佈置博覽2023」將於3月10至12日在香港會議展覽中心展覽館舉辦。展覽匯聚一應俱全的婚禮服務、用品，由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都有。展覽期間更有不少會場優惠，既可以節省時間四處張望，又可以減省開支，以及輕鬆取得婚禮資訊，一舉三得！

婚展2023｜入場即享禮品包 免費服務：擇日服務、指紋分析

3月婚展禮品優惠不斷！（IG@hkweddingexpo）

作為婚展，除了匯聚眾多婚禮服務、用品外，必不可少的當然是優惠！凡購票入場的人士讚好主辦機構的專頁《Wedding Expo 香港婚慶．博覽網》及完成指定動作後，即賞小禮物一份。另外亦可獲贈豐富禮品包一份，當中包括JUMIA美顏瘦身代餐、Kundal洗髮水、Medicom口罩、CNE Charm & Easy 護膚品、CheckCheckCin健康飲品等。

不單入場即享禮品包，更有免費擇日服務及指紋分析！ 婚禮籌備當中，訂下婚期最為重要，若能挑選到合適的良辰吉日，更具寓意祝福一對新人有美滿的開始！是次主辦機構邀請了易晨師傅（香港玄學及身心靈研習社）以「奇門遁甲」，結合八字術數幫助大家精準計算出最適合締結姻緣的日子！

除了易晨師傅，場內更邀請到 MiQi 指紋達人，即場免費為情侶分析指紋，以七款動物代表七種人的不同特徵和溝通模式。聽過不少情侶都會在婚禮籌備爭議不下的故事，大家不妨享用場內的免費指紋分析，加深雙方的關係吧！

婚展2023｜10間人氣店鋪 餅卡優惠

婚紗展中不能少的就是餅卡優惠！（IG@hkweddingexpo）

準新人籌備婚禮免不了需要購買餅咭禮券，而婚紗展中亦有不少餅卡優惠！是次婚展匯聚10間人氣店鋪，以優惠價出售中西餅咭及禮券，當中包括奇華、A-1 Bakery、榮華、Haagen-Dazs™、香港皇玥、鴻福堂、LIFETASTIC、龍島、恆香、阿布泰國生活百貨等中式西式餅店。

婚展2023｜消費超過$1,000港元即獲禮品、折扣回贈

場內驚喜優惠不斷，大家消費超過$1,000港元更可獲贈禮品一份，包括嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等！

婚展買滿$1,000港元可以參加 #必中抽獎！（IG@hkweddingexpo）

另外，大家若以電子消費超過$1,000港元及成功完成「我賞你Like」，即有機會享用免費輕美甲護理體驗服務及餅卡禮券回贈！提醒大家，折扣回贈只限換領一次，名額有限，先到先得，額滿即止！

今次於展覽中為準新娘即場提供免費輕美甲護理體驗服務 - 閃爍Soak Off Gel甲及護理 （IG@hkweddingexpo）

婚展2023｜3月婚展詳細資料：

香港婚紗展暨海外婚禮博覽2023及香港婚宴展暨婚禮佈置博覽2023



展覽日期：2023年3月10至12日

時間：中午 12 時至晚上8 時

展覽地點：香港灣仔博覽道1號 會展 Hall 5EFG

入場費：每位港幣$25

主辦機構：雋傑國際展覽有限公司

